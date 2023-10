"Los culpables de todo esto son los que miran para otro lado, tanto familias como profesores"

El director del instituto andaluz contra el acoso escolar, Rafael Budo, ha hecho, a través de las redes sociales, balance de lo acontecido en el IES Elena García Armada el pasado jueves, que acabó con cinco heridos, tres profesores y dos alumnos.

Budo, abogado experto en acoso escolar, contra el que lleva luchando desde hace años, ha criticado con dureza en redes sociales la normativa legal en este sentido. "El acoso escolar es lo que los directores de centros académicos admiten como acoso escolar con lo cual en este caso, como como ocurre siempre, el acoso no existía, ni existe ni existirá mientras la normativa siga funcionando de la misma manera".

"Ellos son juez y parte, es decir, ellos establecen la normativa y son los únicos que tienen la potestad de decir cuándo hay un supuesto caso de acoso escolar", continúa refiriéndose a los directores de los centros educativos.

Para él, el suceso ocurrido en Jerez es consecuencia de una situación prolongada y reiterada que no se ha sabido acometer. "A esta situación se llega porque la persona, al no poder aguantar más, ha cogido un cuchillo y se ha enfrentado a todo el que ha cogido por delante, pero lo mismo podía haberse suicidado, tirándose de un cuarto piso como, desgraciadamente, han hecho muchos otros niños. También han podido caer en las drogas, como ha ocurrido a muchísimas personas con las que hablo diariamente, o directamente pueden acabar en un psiquiátrico porque no pueden con su vida".

En su opinión, "el que ha acuchillado a esos menores y a esos profesores no es un crío de 14 años víctima de acoso escolar, a esos menores y a esos docentes los han acuchillado todas las personas que han mirado para otro lado durante todo el tiempo en el que este crío ha sido víctima de vejaciones por parte de compañeros, han sido todos los docentes que aún teniéndolo delante, no se han atrevido a hacer lo que tenían que hacer, que no era victimizar a la víctima sino con los agresores y con sus padres".

"También son son culpables los que se han puesto detrás de los acosadores en lugar de defender a la víctima por cumplir con ese dogma de 'no te metas en líos, no te metas en problemas'", y por supuesto, "todas las instituciones que miran para otro lado y que los niños les importan poco, les da igual. Si una administración no es capaz de garantizar la seguridad de los niños durante el horario lectivo y si no es capaz de admitir la responsabilidad que tiene ante lo que suceda a cualquier criatura en horario lectivo, deberían dejar a los padres que pongan medidas".

Para Rafael Budo, "el acoso escolar lo que consigue es robarle la infancia a los niños, y eso, la infancia, es algo que nunca se recupera", y recuerda que a diario se dan casos de bullying en todos los centros, "pero la mayoría no salen en los medios. El otro día me llegó un alumno que se autolesionaba, porque no podía más".

"Evidentemente, lo que ha pasado no tiene justificación y desde aquí pido una pronta mejoría a todos los heridos, pero vuelvo a retirar que este sistema está podrido porque mata a los niños".