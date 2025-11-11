La Orquesta Álvarez Beigbeder recupera 'Apuntes Jerezanos' de Andrés Muñoz

Andrés Muñoz Rivera nació en Arcos en 1910. A muy corta edad, muere el padre y la familia se traslada a Jerez, donde desarrolla toda su vida, hasta 1992, fecha en la que falleció. Perteneció a la antigua Banda de Música del Hospicio de Jerez hasta que pasó a formar parte de la Banda Municipal de Música de Jerez que fundara Germán Álvarez Beigbeder.

Estudió música de la mano de Germán, instrumentos como el trombón y el bombardino y en 1930 obtuvo, por oposición, el puesto de bombardinista en la Banda Municipal de Música de Jerez. Empezó a componer en 1935, teniendo siempre por ejemplo a Germán Álvarez Beigbeder, al que admiraba.

Se casa en 1938 y crea una familia numerosa. Propio de la época, sufrió penurias económicas teniendo que afanarse en distintas actividades. Además de su empleo en la Banda, también dio clases particulares (C/ Mariñiguez 14), afinaba pianos, ayudó en técnicas compositivas, etc.

En su legado patrimonial musical compuso un sainete, una suite orquestal, desde los años 50 múltiples marchas procesionales, siempre tomando como ejemplo la personalidad de la música cofradiera de Germán Álvarez Beigbeder, buscando la identidad de este género musical que con tanta calidad creó y dejó legado Beigbeder. Compuso también pasodobles como del que ahora se habla por estar dedicado al recién fallecido torero jerezano Rafael de Paula, además de un extenso catálogo de música ligera. La admiración que Andrés Muñoz tenía por su profesor era evidente.

Pues bien, el legado musical de Andrés Muñoz ha sido objeto de investigación, y posterior rescate, por parte del doctor en música y catedrático de trompeta el jerezano David Guillén, que tras un minucioso y exhaustivo trabajo, edita sus conclusiones en la Revista 'Historia de Jerez' ISNN 1575-7129, n.º 23, año 2020, en las páginas 233 a la 266.

La obra que ahora, a través de la Orquesta Álvarez Beigbeder y con el patrocinio de la Diputación de Cádiz, se rescata y se interpreta es la suite 'Apuntes Jerezanos', compuesta en 1957. Pieza que Andrés Muñoz compuso para orquesta, en forma de suite con 4 movimientos: 1. Amanecer; 2. En la era, 3. Escena de la vendimia y 4. Fiesta en Calle Nueva.

"El concepto de “jerezanismo” es evidente en esta suite orquestal. Su visión musical sobre la viña de Jerez y la popular fiesta en el barrio de Santiago, lo expresa con tendencias folcloristas y elegantes", apunta David Guillén.

"En esta obra, Andrés Muñoz, pretendió crear estampas y sensaciones vividas por él mismo junto a lo más significativo de su tierra: la paz del campo, la vendimia y la alegría del pueblo jerezano", añade.

Posiblemente, esta obra no se estrenó nunca o, tal vez, fuese interpretada por alguna orquesta oficiosa que existía en la ciudad, como la que dirigía el maestro Beigbeder en esa época.

Ahora, en 2025, después de casi 70 años de su creación, la pone en escena la jerezana Orquesta Álvarez Beigbeder, bajo la batuta de su director, José Colomé, llevando a cabo una importante acción cultural como es recuperar patrimonio.

"En la España de los inicios de la segunda mitad del siglo XX no era muy usual la creación de música sinfónica, por lo que la obra 'Apuntes jerezanos' de calidad compositiva y carácter genuino de su formato, hace que la cultura en Jerez, por medio de Andrés Muñoz, tome protagonismo en el orbe de la historia musical nacional", concluye Guillén.