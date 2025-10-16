‘Otoño Infantil’, en el centro de Jerez las mañanas de los sábados de octubre y noviembre

La delegada de Empresa, Comercio y Consumo, Nela García, ha presentado junto a la presidenta de Acoje, Ana María Pérez, las nuevas iniciativas de ocio ‘Otoño Infantil’, que organizadas por Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez’ tiene como objetivo dinamizar ubicaciones céntricas como son Plaza Plateros, Plaza del Progreso, Calle Doña Blanca y Plaza del Arenal.

De esta manera, este nuevo programa de actividades ha sido diseñado para revitalizar el corazón comercial y social de Jerez, ofreciendo a los más pequeños y pequeñas entretenimiento las mañanas de los sábados de los meses de octubre y noviembre.

'Otoño Infantil' será sinónimo de diversión para los más pequeños y pequeñas a través de cuentacuentos, talleres de pintacaras, espectáculos de magia, globoflexia y otras actividades de animación infantil pensadas para toda la familia.

Esta propuesta ha sido financiada a través del ‘Plan Estratégico de Subvenciones’ del Ayuntamiento y busca atraer a un público familiar para que pueda hacer sus compras y disfrutar de la amplia oferta gastronómica de la hostelería que se concentra en los enclaves del centro la ciudad.

En este sentido, la delegada ha destacado el respaldo del gobierno municipal a este tipo de iniciativas que fortalecen el tejido económico local. “Este programa es uno de los grandes ejemplos de que la ciudad sigue muy viva y de la utilidad de la administración pública. Los fondos públicos se canalizan a través de nuestro plan estratégico de subvenciones para que asociaciones como Acoje dinamicen a sus asociados, se visibilicen y aporten esa actividad que nuestras calles y plazas necesitan”, ha declarado la responsable de Empleo.

García también ha subrayado la importancia de la colaboración público-privada para el desarrollo de la ciudad: “Siempre apoyamos y trabajamos conjuntamente para que clientes, jerezanos y visitantes sean conscientes de lo importante que es la actividad económica y comercial. Con este abanico de actividades tan atractivas, entre todos damos vida a nuestro centro”.

Por su parte, la presidenta de Acoje, Ana María Pérez, ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento y ha detallado la finalidad de una campaña que se desarrollará una semana después de la celebración de la ‘Noche Azul y Blanca’: “Para nosotros es un orgullo y un placer presentar esta fiesta de otoño. Con estas actividades, las familias llegan al centro, los niños tienen un entretenimiento y luego esas familias hacen sus compras y se quedan a comer. La verdad es que cada vez el centro de Jerez tiene más vida y por eso siempre intentamos dinamizarlo”.

“Nunca nos olvidamos del público infantil porque para Acoje es muy importante, y también queremos dar las gracias siempre por la colaboración del Ayuntamiento porque sin ellos esto no sería posible”, ha asegurado Pérez.

La primera cita de este ciclo de actividades infantiles tendrá lugar este sábado, 18 de octubre, en la Plaza Plateros. Tanto el Ayuntamiento como Acoje han realizado una invitación a todos los ciudadanos y visitantes a participar y disfrutar de un centro vivo y dinámico.