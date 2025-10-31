‘Pa la tierra mía’, el estreno musical de ‘Jerez Flamenca Navidad’

El grupo ‘Jerez Flamenca Navidad’ ha presentado este viernes 31 de octubre en las bodegas Cayetano del Pino su primer videoclip, con el que pretenden dar el pistoletazo de salida a un calendario de actividades que les llevará por diferentes localidades andaluzas. El acto de presentación ha contado con la presencia de varios de sus componentes, así como David Puerto, representante de bodegas Cayetano del Pino, además de los promotores Diego Ruiz, Marcos Ruiz y Patricio Ruiz, y Daniel Muñoz, director artístico.

El single, realizado por DppVisuals, ha sido grabado en las mismas bodegas jerezanas, “es un tema que ha compuesto Diego Malena y que viene a representar lo que es la Navidad en Jerez y cómo la vivimos”, ha asegurado Daniel Muñoz, director artístico del proyecto.

A ritmo de bulerías, ‘Pa la tierra mía’, como se titula, es también “un cante a Jerez y su cultura navideña”, ha añadido.

‘Jerez Flamenca Navidad’, un grupo que acumula ya varios años recorriendo el país durante la Navidad, llevará los villancicos de Jerez a diversas ciudades a partir del próximo 7 de diciembre. De hecho, dentro de su programa estipulado han cerrado actuaciones el citado día 7 de diciembre en Lucena, el 13 de diciembre en el Teatro Gran Vía de Madrid, el 14 en el Teatro Apolo de Barcelona y el 18 en el Teatro Villamarta de Jerez, un espectáculo cuya venta de entradas avanza a buen ritmo.

El elenco artístico está formado por voces especialmente consagradas dentro del flamenco y la Navidad de Jerez, nombres como Coral de los Reyes, Saira Malena, Sandra Rincón, Juan de la Morena, Manuel de la Fragua, Javier Peña, Jesús Medrano, Rosario Heredia, Rocío Valencia, María del Bastián y Rafael del Zambo, a los que acompañan a nivel guitarrístico Antonio Malena hijo y Juan Pedro Pimentel, además de Bernardo Parrilla, al violín y Carlos Merino a la percusión.

Jerez Flamenca Navidad contará también para esta gira con dos invitados de lujo, ya que para los conciertos de Madrid, Barcelona y Jerez actuarán Enrique El Zambo y Diego Carrasco. En el Villamarta se unirá también el Comandante Lara, que aportará la nota de humor a un montaje que pretende convertir el coliseo jerezano “en una juerga de Nochebuena, dándole un toque menos serio a nuestra Navidad, que también es fiesta y juerga”, apunta Daniel Muñoz.

Dentro del repertorio de villancicos del grupo se hará este año “un guiño” a la figura de Antonio Gallardo con motivo del centenario de su nacimiento.