Pedro Pacheco urge a remodelar la Feria de Jerez frente al "deterioro de la Feria de las discotecas"

Con los restos de albero incrustados aún en los zapatos y el zumbido de la música machacona metido en los oídos, el ex alcalde jerezano Pedro Pacheco se ha despachado a gusto contra el, a su juicio, deterioro progresivo de la Feria del Caballo debido, del que responsabiliza al actual gobierno local del PSOE por su “desidia” y “falta de autoridad”.

El ex dirigente andalucista considera que “urge hacer otra remodelación profunda de la Feria” para “recuperar las tradiciones” y acabar con ciertas prácticas alejadas del concepto de Feria coqueta y abierta al público que él mismo impulsó.

Pacheco recuerda, en este sentido, que “en su día hubo una férrea voluntad política de ejecutar una ordenación racional del recinto ferial; soportamos las críticas y las no críticas, explicamos las bondades del cambio, se aceptó y empezamos una nueva era de la Feria de Jerez, la de más calidad del mundo, porque la habrá más grande, pero no de más calidad”.

Sin embargo, el ex regidor jerezano observa, con “gran pesar”, que el principal evento festivo de la ciudad se ha convertido últimamente en la “Feria de las discotecas” a cusa de “la falta de autoridad política, la anarquía y el desconcierto de este gobierno, que felizmente se irá porque los ciudadanos lo van a echar el 28 de mayo”.

Pacheco lamenta que "tres discotequeros impongan su criterio en la Feria frente al resto por la falta de autoridad del gobierno local"

En su repaso al devenir de la Feria en los últimos años, lamenta que el ejecutivo de Mamen Sánchez "se acoquine ante cualquier crítica de un discotequero, que sea tan timorato y tan poco eficaz que al final tienen más fuerza tres discotequeros que el resto”.

“Eso no puede ser”, prosigue, no sin insistir en que los dueños de las discotecas, que están todo el año en Jerez, "no pueden imponer su criterio en una Feria que es efímera, que dura una semana, pero para eso hace falta un gobierno que se imponga y se oponga con autoridad”.

Pacheco -que como todo el mundo sabe tiene muy buenas fuentes en el Ayuntamiento- asegura que la propia alcaldesa ha sufrido en sus carnes esa falta de autoridad, toda vez que asegura que tiene conocimiento de que varias casetas han impedido el acceso a Mamen Sánchez en la edición de este año, con lo que “se ha reforzado el carácter privado frente al público, ese 25% privado frente al 75% público -que estipulan las ordenanzas municipales-, y que ahora es al revés”. “Como no hay autoridad, a la que ejerce la autoridad le han impedido entrar en las casetas; es como un chiste de La Codorniz”, en alusión a la extinta revista española de humor gráfico, que tuvo gran difusión entre las décadas de los cuarenta y los setenta.

Sobre los abusos de los espacios reservados para socios y otros incumplimientos por parte de los caseteros, el ex regidor jerezano insiste en que el problema de base es la “falta de autoridad”, ya que “no se ha resuelto ningún expediente disciplinario desde que dejé de ser alcalde…, los caseteros saben que no les van a hacer nada, los funcionarios están desgañitados advirtiendo y advirtiendo, pero a la clase política le da igual; no tienen autoridad y, por tanto, los caseteros no cumplen las ordenanzas porque saben que no les va a pasar nada”. Y añade: “Se ríen de todo el mundo, hasta el punto de no dejar entrar a la señora Sánchez. Es increíble, es una falta de autoridad que desmerece la democracia”.

"desde que dejé de ser alcalde no se ha resuelto ningún expediente disciplinario"

Pacheco augura, en este sentido, un “pobre futuro” para la Feria de Jerez, que “se está convirtiendo otra vez en la Feria de lo privado por la dejadez, la la desidia y la falta de contundencia” del gobierno de Mamen Sánchez.

A la pregunta de su impresión sobre la estética actual de la Feria, responde: “¿La estética?, ¿y la calidad de las casetas?, ¿y la calidad de los caballos?”. En su opinión, “la falta de autoridad, la desidia y la abulia en no saber gobernar” que preside la Feria del Caballo es la misma que está presente en el tema urbanístico, que cuestiona abiertamente cuando al subrayar que “desde los episodios de derribos de casas de gente humilde y una parte del tema de Bertín -Osborne-, y excepto algunos casos puntuales de ‘casitas’ que estaban en ruinas, en Jerez no se ha ejercido la autoridad urbanística, en absoluto”.

Según Pacheco, “en el departamento de Disciplina Urbanística hay montones y montones de infracciones que están muertas de risa porque a la clase política actual, que menos mal que a partir de mayo no va a estar, no le gusta tomar decisiones. Y ante la desidia del Ayuntamiento, los particulares hacen el urbanismo; no hacen falta más leyes urbanísticas, sino ejecutar las que se tienen”.

“Es lastimoso que la única infracción que se ha investigado en la ciudad en los últimos años sea la detectada por la Guardia Civil al lado del circuito. Es increíble, increíble, increíble. Los drones están revelándole al delegado de Urbanismo -José Antonio Díaz- cual es la realidad de la ciudad; adónde va a mirar, a El Cuervo, a la Punta del Sebo, al Cabo de Gata…, ya está bien, por favor”, zanja.