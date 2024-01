Pacheco carga contra la propuesta de Horeca para la zambomba jerezana: "Quiere que sea un botellón como la Feria"

El debate sobre las zambombas está servido. La propuesta del sector hostelero de exprimir el fenómeno de masas en el que se ha convertido la zambomba jerezana y explotarla como principal reclamo turístico con el que llenar todo el mes de diciembre, aún a riesgo de desvirtuar esta seña de identidad declarada Bien de Interés Cultural, tiene su miga.

La patronal Horeca, como ya hiciera la Asociación Hostelería de Jerez, son partidarias de dar rienda suelta a la zambomba y todo lo que la rodea en su sentido más amplio, no así los vecinos del casco histórico que sufren las aglomeraciones propias de estas fechas y sus efectos colaterales -exceso de ruido hasta altas horas de la madrugada, acumulación de basura, orines en la vía pública...-.

El exalcalde jerezano Pedro Pacheco comparte la opinión de los vecinos afectados, toda vez que considera "disparatada" la propuesta de Horeca que, a su juicio, fomenta que se "siga mangoneando en las fiestas tradicionales de la Navidad jerezana" para convertirlas en un "botellón navideño".

Pacheco agradece la sinceridad de la patronal hostelera en este sentido, con la que deja claro que "lo que quiere es un botellón navideño como lo que viene haciendo los últimos años con la Feria", si bien sostiene que "Jerez no puede estar al capricho y el dictado de una organización por mucho que represente los intereses de los hosteleros".

"No voy a negarle la representatividad, pero la planificación de una ciudad corresponde a los partidos elegidos por la ciudadanía con la participación de los distintos colectivos que conforman el tejido social, y no sólo una parte", asegura el político andalucista, quien teme, no obstante, que los hosteleros impongan su criterio ante "la indecisión del gobierno local, un gobierno desidioso, sin norte y que sigue como pollo sin cabeza que le puede llevar a dar un paso atrás".

El exalcalde jerezano advierte de las consecuencias que tendría aceptar la propuesta hostelera: "Imagínese lo que pasaría en el casco histórico, la gentrificación tanto en intramuros como en extramuros, muy afectado ya por la despoblación, el abandono de casas, la falta de viviendas sociales y la invasión de pisos turísticos y hoteles".

A su juicio, la propuesta de Horeca, basada en el "pelotazo de cinco euros en vaso de plástico y en que Jerez sea Magaluf o el Cádiz de Carnaval que ni los gaditanos quieren", agravaría los problemas que arrastra el casco histórico.