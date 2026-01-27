PACMA logra que el Ayuntamiento de Jerez incorpore la protección animal en el Plan de Emergencias Local

El coordinador provincial del Partido Animalista PACMA en la provincia de Cádiz, Marcelino Laínez, celebra un nuevo avance en la defensa de los animales tras la aceptación oficial, por parte del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, de una propuesta presentada por el partido para incorporar la protección y atención de los animales en el Plan Territorial de Emergencias Local (PTEL).

La iniciativa, registrada en el marco de la consulta pública previa a la aprobación del plan, plantea la creación de un "grupo de trabajo específico para actuar en situaciones de emergencia que afecten a animales", en un comunicado.

El Consistorio jerezano ha considerado la propuesta “adecuada y beneficiosa”, y ha acordado su incorporación al PTEL reconociendo expresamente que cumple con la normativa autonómica de Protección Civil y con la Ley estatal de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

Laínez remarca que este logro "es fruto del trabajo constante del partido para que las administraciones públicas asuman su responsabilidad en la protección de los animales también en contextos de catástrofes, emergencias o situaciones de riesgo colectivo, cuyas propuestas relacionadas han presentado también en otros consistorios".

La aceptación de la propuesta supone, además, el compromiso del Servicio Local de Protección Civil para implementar las medidas necesarias y poner en marcha el protocolo aprobado.

El Partido Animalista considera este paso como un "precedente relevante y anima a otros municipios a seguir el ejemplo de Jerez, integrando a los animales en sus planes de emergencia como parte inseparable de la protección civil y del interés general".