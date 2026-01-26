Asentada una familia de nutrias en la Laguna de Medina, cerca de Jerez

La familia de nutrias avistada en las canteras de San Gaspar y Casa Colorada, junto a la Laguna de Medina.

La Sociedad Gaditana de Historia Natural (SGHN) ha confirmado la presencia de una familia de nutrias (Lutra lutra) en la antigua cantera de San Gaspar y Casa Colorada, colindante a la Laguna de Medina, en las proximidades de Jerez de la Frontera.

Según informa en un comunicado la entidad, que desde 1996 estudia el Patrimonio Natural y la Biodiversidad de la provincia de Cádiz, este hallazgo "es fruto del seguimiento de la biodiversidad que la entidad realiza en la zona bajo un innovador acuerdo de custodia del territorio con Holcim".

El enclave en el que, actualmente, habitan cientos de especies, albergó con anterioridad actividad minera, "y fue objeto de un importante proceso de restauración impulsado por Holcim, con el asesoramiento de la consultora Cinclus".

Zorros, conejos, meloncillos y una familia de nutrias

Hoy en día, la Sociedad Gaditana de Historia Natural está realizando labores de estudio de la biodiversidad y desarrolla distintos proyectos de conservación.

Gracias a las técnicas de fototrampeo destinadas al estudio de los mamíferos que habitan este espacio restaurado, se ha detectado a la familia de nutrias que ha encontrado en este lugar un lugar donde establecer su espacio de convivencia con numerosas especies como zorros, conejos o meloncillos.

Según los resultados del IV Sondeo Nacional de la Nutria (2014–2018) realizado por la SECEM - en el que participó la SGHN- se confirmó una clara recuperación de la especie en la provincia de Cádiz.

Los muestreos realizados constatan la presencia de la nutria en todos los grandes ríos y cuencas provinciales (Guadalete, Barbate, Guadarranque-Palmones y Hozgarganta), así como en la Bahía de Cádiz y en el litoral, especialmente en el entorno del Estrecho.

En conjunto, la nutria está hoy presente en casi toda la provincia, quedando ausente únicamente en la campiña norte jerezana, "donde los cursos de agua son escasos y de carácter temporal".

La presencia estable de la nutria en la cantera de San Gaspar y Casa Colorada refuerza el valor de este enclave como refugio de biodiversidad y subraya la importancia de la colaboración entre entidades conservacionistas y el sector privado para la conservación y fomento del patrimonio natural.