PACMA responde a las necesidades de los animales de compañía de las personas sin hogar de Jerez

El coordinador provincial de PACMA en Cádiz, Marcelino Laínez, se ha vuelto a reunir este martes con la Comisión Local de Personas sin Hogar en Jerez para seguir avanzando en el procedimiento de atención a los animales que las acompañan, iniciado hace un par de meses.

Desde entonces se ha contactado con la Delegación municipal de Acción Social y con la de Protección Animal, así como con la Fundación Centro de Acogida San José, que gestiona el albergue municipal, y se ha contado con la colaboración directa de la Protectora 'No Me Abandones'.

Fruto de esas gestiones, se ha podido hacer una ronda de calle para conocer de primera mano a las personas que tienen animales y su relación con los mismos, el único vínculo emocional que conservan y mantienen tras la pérdida de su red de apoyo familiar y social.

En este proceso se han identificado las necesidades que manifiestan en relación a los cuidados de su animal de familia. Según informa el partido animalista en un comunicado, ha sorprendido gratamente que la totalidad de estas personas tienen una buena relación y trato hacia los animales, e incluso se han buscado la forma de implantarles los chips de identificación y vacunarlos.

Las gestiones realizadas por PACMA y la Comisión Local de Personas Sin Hogar ha propiciado la cesión voluntaria de una perrita a la protectora 'No Me Abandones', al tiempo que se están buscando posibles alternativas para atender por las noches al perro de otra persona que no pernocta el albergue municipal ante la imposibilidad de acceder al mismo con su animal de compañía.

La mayoría, sin embargo, solicita ayuda para alimentar a los animales, para lo que ante la imposibilidad de habilitar ayudas sociales por parte del Ayuntamiento para este fin, la empresa Pet Mail de San Fernando se ha ofrecido altruistamente a donar pienso para perros y para gatos.

La empresa en cuestión llevará los alimentos para que el personal del albergue, perteneciente al Centro de Acogida San José y que ha mostrado su plena predisposición a colaborar en este proyecto, organice el reparto.

Pacma indica en su nota informativa que la idea es mantener una coordinación permanente con la Comisión Local de Personas Sin Hogar para poder atender las necesidades de alimentación, vacunación y revisiones veterinarias de estos animales que, "en definitiva, son los únicos seres con los que -las personas sin hogar- mantienen todavía una relación que les ayuda a su frágil equilibrio emocional y psicológico".