Paco Flores cierra 47 años de lucha vecinal en La Constancia: "Mi mayor hito, dignificar la barriada"

El niño que jugaba en la calle Caracuel con bobinas de tiradas de periódicos se convirtió años más tarde en un líder vecinal capaz de renovar todo un barrio. Paco Flores tiene tanta memoria como documentos guarda en su casa. La hemeroteca que le acompaña en sus carpetas le permite viajar en el tiempo, con recortes de prensa, cartas oficiales, fotografías y hasta una invitación de la misma Casa Real.

Tras 47 años encabezando la lucha vecinal de La Constancia, Paco quiere dar un paso al lado, disfrutar más de sus paseos por la playa y 'ceder' el testigo a un buen amigo suyo. "Desde el año 1978 cada vez que había reuniones todo el mundo decía 'que hable Paco', 'que vaya Paco'... La verdad es que a mí siempre se me ha respetado mucho, sé llegar a los sitios y eso es un factor determinante", subraya.

El primer escrito en el que los vecinos de La Constancia solicitaban la rehabilitación de sus viviendas es de 1984, dirigido a la Delegación de Viviendas. Ese año arrancó la lucha por la intervención integral de barriada, con constantes estudios e informes técnicos alertando de las deficiencias estructurales de los pisos de la barriada. "Me costó un trabajo espantoso comenzar. 40 años después, todo el barrio se terminó. Aquí se han invertido más de 7 millones de euros y hablamos de 580 viviendas", remarca.

En 1984 comenzó la rehabilitación con un préstamo puente de 35 millones de pesetas de la Junta de Fomento del Hogar, ya que el importe de huecos y reparaciones que pagaban los vecinos entonces nunca se utilizó para los arreglos de las viviendas. En 2002 la asociación de vecinos envió a todos los residentes un modelo de impreso para poder acogerse al Plan de Rehabilitación sin éxito. En 2004 la asociación vio una gran oportunidad en el nuevo Plan de Rehabilitación con el que la Junta de Andalucía se hacía cargo del 75% de la inversión. En 2005, un total de 31 edificios de la barriada solicitaron ayudas al amparo del programa de Rehabilitación Singular, a los que se sumaron cinco más en la convocatoria de 2007; pero de todos ellos, solo se actuó en seis inmuebles.

Flores, junto a la asociacion vecinal de La Constancia. / Manuel Aranda

En 2008 llega un punto de inflexión. Paco fue el cabecilla de la lucha y también víctima. 34 vecinos fueron desalojados de sus casas como medida de precaución tras el derrumbe en el piso de Paco Flores y su mujer María Coronil, que de madrugada fueron sepultados por los escombros, cayendo de un cuarto piso a un tercero que afortunadamente estaba deshabitado esa noche. La cubierta superior del cuarto piso cedió y su peso desplomó el suelo de la vivienda, arrastrando al matrimonio al tercer piso con cama incluida.

El derrumbe obligó a la Junta a aceptar la rehabilitación integral de la barriada, ya que a partir del accidente, en posteriores estudios de las viviendas, se detectaron diversos defectos ocultos. En octubre de 2009 se firmó un convenio en el que se aprobaba la rehabilitación de 36 bloques (284 viviendas), financiando la Junta el 75% del presupuesto (seis millones de euros) y el Ayuntamiento de Jerez el 25% restante. Pero en octubre de 2011 sólo había tres bloques terminados, se paralizó el proceso. En noviembre de ese año se firmó un nuevo acuerdo, al que se incorporó el Ministerio de Fomento, para ampliar la actuación durante cuatro años y con una inversión de 1,5 millones de euros.

Un nuevo derrumbe de un techo llenó de indignación La Constancia en febrero de 2014 y la asociación vecinal anunció movilizaciones si la Junta no firmaba de forma inmediata un convenio de rehabilitación actualizado. "No estaban cumpliendo y tuvimos que empezar a dar palitos, ¿cómo? Movilizándonos. Sé que nuestras protestas dolieron mucho, pero era nuestro instrumento de defensa", recuerda Flores mientras coloca sobre la mesa fotografías.

En 2022, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, informaba de la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de edificios del Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) de La Constancia, con la que se culminarían las actuaciones para garantizar la estabilidad y seguridad de los edificios de la barriada jerezana.

"Fue una lucha muy grande. Fuimos al Defensor del Pueblo, nos encerramos en Sevilla, en Cádiz... Me siento muy orgulloso de lo que hicimos. A mí me reprochan a veces que por qué La Constancia no ha pagado su rehabilitación siendo una barriada privada... Y yo respondo que nosotros siempre nos hemos acogido a la ley. Gracias a nuestro conocimiento y nuestra fuerza nos hemos ido agarrando a los programas públicos", remarca Flores.

Una asociación atípica

"Como decía mi buen amigo Juan Pedro Simó, un hombre fantástico, nosotros hemos sido una asociación vecinal atípica", recuerda con cariño Paco. El jerezano no sólo se ha enfrentado al gigante de la rehabilitación, sino que desde La Constancia se han realizado otros proyectos que nada tiene que ver con el ladrillo. Uno que relata con especial detalle es la concesión de la Medalla de Oro a las Bellas Artes a Rafael de Paula, petición encabezada desde septiembre de 1999 por la iniciativa popular ‘Una firma por el arte’ surgida en La Constancia y a la que se unieron colectivos y asociaciones de la ciudad y que cristalizó en junio de 2002 en la iglesia de San Francisco de Cádiz, con los reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía imponiendo la medalla al torero jerezano.

También peleó la asociación por el buen nombre de sus vecinos como ocurrió con Francisca Pérez, asesinada el 2 de mayo de 1988 en la viña jerezana El Telégrafo. Todo su barrio se movilizó para defender el honor de la víctima cuando el Gobierno Civil informó del crimen explicando que se trataba del crimen de una prostituta. "Les obligamos a rectificar, pidieron perdón. Dignificamos el buen nombre de esta persona", añade con orgullo.

¿Puede Paco descansar en su casa sin pensar en qué otra cosa se puede meter al día siguiente? Los que lo conocen saben que es imposible. De ahí que también surgiera el reconocimiento a Marcos del Ojo y Diego Pozo, ‘Los Delinqüentes’, así como al fallecido Migue Benítez, cuyas infancias y adolescencias transcurrieron en La Constancia y alrededores. También queda en la memoria xerecista el tren del ascenso fletado en La Constancia que recorrió la ciudad hasta Chapín en los prolegómenos del ascenso a Segunda A y del histórico 13 de junio de 2009, cuando el Xerez CD alcanzó la gloria con el ascenso a Primera División.

Quedaron pendientes varios monumentos y seguro que otras ideas de este jerezano incansable, de paso firme, que no titubea. "Mi mayor hito ha sido dar calidad de vida y dignificar esta barriada. Hace tiempo que necesito retirarme un poco y me gustaría que mi buen amigo Juan, que siempre me ha ayudado mucho y tiene grandes valores, siguiera y tuviera el apoyo de todos. Han sido años de mucho trabajo y toca dar el paso al lado", declara el aún presidente vecinal recogiendo una mesa llena de documentos. Paco Flores es La Constancia y La Constancia siempre será de Paco Flores.