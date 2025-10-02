Padres y madres del CEIP El Retiro se arremangan ante el abandono del Ayuntamiento de Jerez

No es la primera vez que la Asociación de Padres y Madres (AMPA) del CEIP El Retiro de Jerez protagonizan noticias. En esta ocasión, se han puesto manos a la obra para realizar mejoras en este centro al que acuden a diario sus hijos e hijas y cuyas condiciones llegan a ser incluso peligrosas para los menores. Todo esto tras ser incumplidas las promesas del actual ejecutivo municipal, de la que dan fe la hemeroteca.

Tal y como relata el secretario de la Ampa del CEIP El Retiro, Alejandro López Menacho, fue el portero del colegio quien comenzó a pintar un muro “sin ser ésta su función y no daba abasto, no lo concluyó. Entonces padres y madres de la Ampa nos hemos puesto a pintar y tenemos previsto hacerlo más días”. En concreto, han procedido a la limpieza del arenero “donde había hasta ratas”. En este espacio han colocado el césped artificial que el Ayuntamiento "había dejado arrumbado”. Y a esto se suma, por el momento, el pintado de las vallas. “Nuestra idea es continuar con los muros del colegio”.

Uno de los padres colocando el césped artificial en el CEIP El Retiro, de Jerez. / Cedida

Aún con todo, desde la Ampa advierten de que este centro tiene necesidades materiales y estructurales: “Algunos azulejos se caen, casi todas las instalaciones necesitan ser pintadas, las persianas están en mal estado, los baños son muy antiguos...”. Consideran que este centro necesita una reforma integral, dado que no se ha “tocado” en su medio siglo de existencia. Demandan una reforma similar a las realizadas en el CEIP Elio Antonio de Nebrija o Tartessos, en las cuales se ha realizado una inversión que ronda el millón y medio de euros en cada centro. Dichas reformas contemplaron la rehabilitación del edificio principal; la reforma de espacios libres de la parcela exterior, donde se encuentran los patios y los espacios deportivos; actuaciones de mejora de las condiciones térmicas, tales como la incorporación de aislamiento térmico en fachadas y cubiertas, o la sustitución de carpinterías; la instalación de lucernarios fotovoltaicos en la zona de distribuidor, o la digitalización del edificio con la finalidad de cumplir con los objetivos de eficiencia. “Eso es lo que necesita nuestro colegio”, incide López Menacho.

Sin embargo, se encuentran muy lejos de lograrlo, dado que, el pasado curso mantuvieron una reunión con el por entonces delegado de Educación, José Ángel Aparicio. “Visitó el centro, dio un paseo y fue testigo del estado del centro y prometió una serie de reformas que no cumplieron, entre ellas, una obra en la entrada (de la que se ha ejecutado una pequeña parte) o el pintado del centro que no se ha llevado a cabo”.

CEIP Federico Mayo

Desafortunadamente, el del CEIP El Retiro no es el único caso en Jerez. En la reciente reinauguración del Mercado de Federico Mayo, ubicado en la zona sur, asistió el alumnado del colegio homónimo que se encuentra junto a esta plaza de abastos. Al evento también asistieron algunas madres, las cuales no dudaron en dirigirse a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, para señalar el estado lamentable en el que se encuentra el CEIP. "Las madres delegadas hemos tenido que venir a pintar. Estamos abandonados. También queremos más vigilancia, robaron aparados de aires acondicionados y nuestros niños se encuentra vasos y vapers que dejan los jóvenes por aquí", explicaban a Diario de Jerez.