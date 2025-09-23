El renacer del Mercado de Federico Mayo, en Jerez: "Estamos muy ilusionados"

"Estábamos en el paro, las cosas estaban muy difíciles en Jerez para encontrar trabajo. Con la tienda en este puesto estamos muy ilusionadas". Así se sienten Mercedes y Zaira, las propietarias de Alimentación y Bebidas Zayme, el día de la inauguración oficial del Mercado de Federico Mayo, este martes, 23 de septiembre. A pocos metros se encuentra Pepe, quien regenta el del bar de la plaza. Desde su puesto en la entrada principal, da la bienvenida a todo los visitantes con churros, molletes, buen café y una sonrisa inmensa. “Imagínate hago lo que más me gusta, lo que siempre he hecho, en mi barrio de toda la vida, con mis vecinos de siempre. Estoy ilusionadísimo", confiesa Pepe.

Sin duda, la ilusión es el sentimiento que impregna la reapertura de este mercado, ubicado en la zona sur de Jerez. Sólo 20.000 euros volver a abrir las puertas de estas instalaciones, cuya construcción ascendió a un millón de euros, según aseguró la propia alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo. Ese ha sido el precio de sembrar de nuevo de ilusión y negocios la barriada.

El Mercado de Federico Mayo no solo trae vida y prosperidad a la zona, además, enlaza a las diferentes generaciones, ya que, está estrechamente vinculada con el CEIP Federico Mayo, ubicado justo frente puerta principal, dado que todo el alumnado de este centro ha participado directamente en la reapertura. Para ello, hace un mes aproximadamente, colocaron sus manitas pintadas en la fachada, aportando con estas huellas las notas de color al mural azul y blanco con guiños a la tradición de Jerez. En el acto oficial de reinaguración también tomaron la palabra en el mismo lugar que las autoridades municipales y representantes de los comerciantes.

Representantes del alumnado de CEIP Federico MAyo que intervinieron en la reinaguración oficial del mercado. / Manuel Aranda

La Banda Municipal de Jerez fue la encargada de llamar a todos los vecinos y vecinas a este acto de inauguración poco antes de las 10:00 de la mañana. Unos minutos después hacía acto de presencia la alcaldesa de Jerez junto al "equipo Pelayo", tal y como denomina la delegada de Educación y Empleo, Nela García, a la comitiva que la acompaña y trabaja con ella.

"Esto está limpio por ti. Lleva meses sin limpiar. El resto de días hay mojones en las calles". Fue la primera queja trasladada por las vecinas allí presentes a la regidora cuando ésta se acercó a ellas. La dejadez del colegio, que han pintado las madres delegadas, la falta de vigilancia en el centro (donde recientemente robaron los aires acondicionados), los destrozos en el parque infantil, la gran velocidad a la que pasan los coches... así hasta completar una larga lista de mejoras que María José García-Pelayo anotó, móvil en mano, y a las que se comprometió públicamente en un emotivo discurso a responder, aunque quizá no tan rápido como a los vecinos y vecinas de la barriada les gustaría.

Acto oficial de reinauguración del Mercado Federico Mayo, en la zona sur de Jerez. / Manuel Aranda

No faltaron a esta cita las pancartas pidiendo una Palestina libre. La mismísima alcaldesa profirió esta proclama, dejando meridianamente claro que Jerez quiere la paz, está en contra de la guerra y del terrorismo y pidiendo una ovación por las víctimas. Tras un recorrido por la truculenta vida de esta plaza, García-Pelayo ensalzó a los verdaderos héroes de la nueva etapa del mercado: las personas emprendedoras que se han lanzado a abrir un negocio en la plaza. "Ahora hay que mantener la plaza", apostilló.

A las 10:50, finalizado el acto oficial, la Banda Municipal de Jerez volvió a sonar, colocaron delantales conmemorativos a los comerciantes y el alumnado del colegio formó filas para volver a sus instalaciones. Los vecinos y curiosos accedieron a la plaza para conocer la oferta de productos y servicios de sus nueve puestos abiertos: droguería- perfumería bar, panadería, pescaderías y carnicerías-charcuterías, frutería, especias... "A la gente del barrio nos viene muy bien, no tenemos que subir para comprar y tiene algunas cosas muy baratitas", comenta uno de los vecinos. "Ahora hay que probarlo y ver cómo va", concluye otra.

Y así comienza una nueva oportunidad para el Mercado de Federico Mayo, intergeneracional, patrimonio de todo un barrio que lo necesita.

Horario

Abierto de 8.30 horas a 14 horas, de lunes a sábado.

Puestos libres

Los puestos que en la actualidad están libres son tres y están dedicados a carnicería, congelados y herboristería.

Toda aquella persona que esté interesada en obtener información sobre estos espacios puede contactar con el Departamento de Comercio y Consumo en los siguientes teléfonos: 956149535 y 956140005 o bien a través del email cyc.comercio@aytojerez.es, donde podrán recibir asesoramiento y apoyo en los procedimientos necesarios