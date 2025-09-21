En palabras de Amalio Sáiz de Bustamante y García: renovarse o morir en Jerez

Un eterno buscador de la renovación. Amalio Sáiz de Bustamante y García es un nombre muy unido a la ciudad de Jerez. Nacido en Queveda (Santillana del Mar) en 1864, crecerá en Jerez, donde se traslada junto con sus padres siendo un niño, aunque los vínculos con su tierra natal se mantendrían durante toda su vida.

El tiempo que le tocó vivir (fallecerá en junio de 1936) fue una etapa particularmente crítica para la historia de España, marcada por el desastre del 98, el reinado de Alfonso XIII y la proclamación de la Segunda República, con su enorme repercusión política, económica y cultural. En cuanto a Jerez, en esos tiempos, se encontraba inmersa en una grave crisis, motivada por las dificultades que atravesaba su principal industria, la vitivinícola. En sus propias palabras… “eran propicios los tiempos para pensar en una revulsión salvadora: renovarse o morir…”.

La Editorial de la Universidad de Cantabria (UC) acaba de publicar en su colección 'Cantabria 4 estaciones' los 'Escritos' de Amalio Sáiz de Bustamante y García. La obra comienza con un 'Estudio Preliminar' escrito por Paloma Sáiz de Bustamante, su biznieta, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, donde se expone, de forma concisa, la actividad desarrollada por Amalio buscando esa renovación que permitiera mejorar el bienestar de sus conciudadanos.

El Ateneo y la Cámara de Comercio de Jerez fueron instituciones que dieron cabida a algunos de los proyectos destacados en la vida de Amalio, tales como el Pantano de Guadalcacín y el Ferrocarril de la Sierra. Su labor sería reconocida por su tierra de acogida, siendo nombrado Hijo Adoptivo y Esclarecido de Jerez de la Frontera en 1926. En 1932 el Ayuntamiento aprueba rendir homenaje público al "ciudadano ejemplar Amalio Sáiz de Bustamante", homenaje que se llevó a cabo el 12 de octubre de ese año; el acto incluyó la colocación de la placa en su honor en la estación del ferrocarril de Jerez de la Frontera con la siguiente leyenda:

"Amalio Sáiz de Bustamante. Una vida ciudadana ejemplar, ofrendada a Jerez y a su región: El Ferrocarril de la Sierra, el Pantano de Guadalcacín, que traerán a esta región los frutos del trabajo y de la paz aumentando su riqueza y bienestar fueron sus obras. El pueblo agradecido 16 de julio 1932".

Amalio fue un escritor polifacético, que abordó muy diversos temas, como quedó plasmado en una semblanza escrita por la autora del estudio preliminar en un trabajo anterior, publicado en 2022 por Tierra de Nadie Editores, 'Un polifacético montañés en la historia de Jerez-Amalio Sáiz de Bustamante'; si bien en esta obra no tuvieron cabida sus escritos, salvo en forma de algunas citas parciales. Dicha obra se presentó en el Ateneo de Jerez y seguidamente también en Santillana del Mar (Cantabria), en un acto auspiciado por su Ayuntamiento. "Fue allí cuando surge la posibilidad de recopilar los escritos de Amalio para su publicación por la Editorial de la Universidad de Cantabria, en su colección 'Cantabria 4 estaciones'", cuenta Paloma Sáiz de Bustamante.

En este libro, 'Escritos', se recupera una selección de trabajos que permiten al lector acceder a la trayectoria y pensamiento de Amalio a través de sus propias palabras. La defensa de la educación como remedio para superar las desigualdades sociales fue una de sus señas de identidad. "Esto supone -añade su biznieta- una gran oportunidad, ya que aunque en el libro anteriormente mencionado se incluye una amplia selección de citas, estas son necesariamente fragmentos de sus obras. Ahora sería posible reproducir íntegramente dichos escritos, permitiendo que el lector se acerque al pensamiento de Amalio a través de sus propias palabras. Así, no sólo se puede apreciar la expresividad de sus textos originales, utilizando un lenguaje atractivo, directo y -en ocasiones- no exento de ironía; sino que es posible adentrarse en las emociones que allí quedan reflejadas. Los sentimientos de Amalio se traslucen en sus artículos, revelando su estado de ánimo al afrontar los vaivenes (momentos de éxito y de fracaso) en sus iniciativas: los proyectos que consideraba aliviarían las dificultades económicas que entonces sufría Jerez y sus gentes".

En 'Escritos', Paloma Sáiz de Bustamante ha seleccionado "los trabajos de Amalio que pienso mejor ilustran su pensamiento e implicación personal en las diferentes áreas de actividad desarrolladas a lo largo de su vida. Se han dividido en seis secciones: Cuestión Social, Cámara de Comercio, Pantano del Guadalcacín, Ferrocarril de la Sierra y Actividad política, para finalizar con un último trabajo de carácter costumbrista. Los escritos abarcan un amplio periodo temporal, desde 1899 hasta 1932, y en ellos podemos revivir una parte muy relevante de la historia de Jerez".

"La colección 'Cantabria 4 estaciones' pretende acercar al gran público a personajes y obras de autores que o fueron oriundos o naturales de Cantabria, o bien sus trabajos tuvieron como objeto el estudio o la exposición de temas relacionados con esta tierra. Se trata de una propuesta, diversa y plural, que abarca todos los campos del saber, con el fin de dar a conocer textos que en su momento o quedaron inéditos o tuvieron una limitada difusión, pero que por su contenido tienen un evidente interés historiográfico. Con el fin de facilitar el conocimiento del autor y de su obra, la edición de los trabajos irá precedida de un estudio introductorio y crítico realizado por investigadores especialistas en el campo en el que el personaje elegido centró su atención".