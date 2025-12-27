Palante Fest se consolida como una cita imprescindible de la música alternativa en Jerez

Palante Fest volvió a demostrar este sábado que los festivales de pequeño formato tienen un valor especial cuando apuestan por la cercanía, la calidad y el cuidado del detalle. En su tercera edición, el festival se consolida definitivamente dentro del calendario cultural de Jerez como un espacio de encuentro para la música emergente, el talento local y un público fiel que busca algo más que conciertos.

Desde primera hora, el ambiente fue el de una cita hecha con mimo: público diverso, artistas cercanos y una programación que combinó bandas emergentes con propuestas ya consolidadas dentro del circuito alternativo. El cartel volvió a evidenciar la filosofía del Palante Fest: dar espacio a proyectos musicales con personalidad propia, muchos de ellos vinculados a la escena local y andaluza, sin renunciar a miradas externas que enriquecen la experiencia.

Uno de los rasgos más valorados por los asistentes fue, una vez más, el ambiente cercano y cómodo que ofrece el festival. Lejos de las masificaciones, el formato permite disfrutar de los conciertos sin prisas, conversar con los artistas y vivir la música desde una proximidad poco habitual en grandes eventos. A ello se suma otra de las señas de identidad del Palante Fest: la apuesta por la gastronomía, integrada de manera natural en la jornada, demostrando que en un festival también se puede comer bien.

Un momento de la actuación de 'Oden Forest'. / Javier Rosa / Palante Fest.

Un cartel equilibrado entre lo emergente y lo consolidado

La programación musical fue uno de los grandes aciertos de esta edición. Las primeras actuaciones sirvieron para poner en valor a proyectos emergentes, con propuestas frescas y directas que conectaron rápidamente con el público y reafirmaron el compromiso del festival con la escena independiente.

A medida que avanzaba la tarde, el recinto fue ganando intensidad y afluencia, preparando el terreno para los cabezas de cartel, 'Airbag' y 'Amor líquido', que firmaron algunos de los momentos más celebrados de la jornada. Las bandas principales ofrecieron actuaciones sólidas, contundentes y muy cercanas, demostrando por qué ocupaban ese lugar destacado en el cartel. Con repertorios bien armados y una conexión constante con el público, lograron transformar La Bodega Skate en un espacio de celebración colectiva, donde la música se vivió con entusiasmo y sin artificios.

Especial mención merecen los cabezas de cartel, 'Airbag' y 'Amor líquido', que supieron leer a la perfección el espíritu del Palante Fest: cercanía, energía y complicidad. Sus conciertos combinaron solvencia técnica y actitud, dejando claro que el festival apuesta por nombres con recorrido, pero también con una clara sintonía con el circuito alternativo y el público que lo sostiene.

Un recinto singular que marca la diferencia

La jornada estuvo marcada también por la incertidumbre meteorológica. Las previsiones no eran favorables a primera hora, pero finalmente el festival se desarrolló sin ningún tipo de incidencia. El recinto, La Bodega Skate, volvió a demostrar ser una de las grandes peculiaridades del evento: un espacio amplio, singular y muy cuidado, que permitió adaptar el desarrollo del festival a las condiciones climatológicas sin afectar a la programación ni a la comodidad de los asistentes.

Su carácter híbrido, entre espacio cultural y punto de encuentro ciudadano, encaja a la perfección con el espíritu del Palante Fest y se ha convertido ya en parte inseparable de su identidad.

Con una asistencia cercana al aforo previsto y un desarrollo fluido de toda la programación, la organización hace un balance muy positivo de esta tercera edición, que refuerza el papel del Palante Fest como motor cultural y social, además de escaparate para la música emergente.

El Palante Fest no solo suma una edición más: afianza un modelo propio, basado en la cercanía, la calidad artística, el apoyo a lo local y la experiencia compartida. Una fórmula que, edición tras edición, sigue ganando adeptos y consolidando su lugar en la escena cultural de la ciudad.