Palante Fest se consolida como una cita imprescindible de la música alternativa en Jerez
La Bodega Skate acoge la tercera edición de esta propuesta, un espacio de encuentro para la música emergente, el talento local y un público fiel que busca algo más que conciertos
Palante Fest volvió a demostrar este sábado que los festivales de pequeño formato tienen un valor especial cuando apuestan por la cercanía, la calidad y el cuidado del detalle. En su tercera edición, el festival se consolida definitivamente dentro del calendario cultural de Jerez como un espacio de encuentro para la música emergente, el talento local y un público fiel que busca algo más que conciertos.
Desde primera hora, el ambiente fue el de una cita hecha con mimo: público diverso, artistas cercanos y una programación que combinó bandas emergentes con propuestas ya consolidadas dentro del circuito alternativo. El cartel volvió a evidenciar la filosofía del Palante Fest: dar espacio a proyectos musicales con personalidad propia, muchos de ellos vinculados a la escena local y andaluza, sin renunciar a miradas externas que enriquecen la experiencia.
Uno de los rasgos más valorados por los asistentes fue, una vez más, el ambiente cercano y cómodo que ofrece el festival. Lejos de las masificaciones, el formato permite disfrutar de los conciertos sin prisas, conversar con los artistas y vivir la música desde una proximidad poco habitual en grandes eventos. A ello se suma otra de las señas de identidad del Palante Fest: la apuesta por la gastronomía, integrada de manera natural en la jornada, demostrando que en un festival también se puede comer bien.
Un cartel equilibrado entre lo emergente y lo consolidado
La programación musical fue uno de los grandes aciertos de esta edición. Las primeras actuaciones sirvieron para poner en valor a proyectos emergentes, con propuestas frescas y directas que conectaron rápidamente con el público y reafirmaron el compromiso del festival con la escena independiente.
A medida que avanzaba la tarde, el recinto fue ganando intensidad y afluencia, preparando el terreno para los cabezas de cartel, 'Airbag' y 'Amor líquido', que firmaron algunos de los momentos más celebrados de la jornada. Las bandas principales ofrecieron actuaciones sólidas, contundentes y muy cercanas, demostrando por qué ocupaban ese lugar destacado en el cartel. Con repertorios bien armados y una conexión constante con el público, lograron transformar La Bodega Skate en un espacio de celebración colectiva, donde la música se vivió con entusiasmo y sin artificios.
Especial mención merecen los cabezas de cartel, 'Airbag' y 'Amor líquido', que supieron leer a la perfección el espíritu del Palante Fest: cercanía, energía y complicidad. Sus conciertos combinaron solvencia técnica y actitud, dejando claro que el festival apuesta por nombres con recorrido, pero también con una clara sintonía con el circuito alternativo y el público que lo sostiene.
Un recinto singular que marca la diferencia
La jornada estuvo marcada también por la incertidumbre meteorológica. Las previsiones no eran favorables a primera hora, pero finalmente el festival se desarrolló sin ningún tipo de incidencia. El recinto, La Bodega Skate, volvió a demostrar ser una de las grandes peculiaridades del evento: un espacio amplio, singular y muy cuidado, que permitió adaptar el desarrollo del festival a las condiciones climatológicas sin afectar a la programación ni a la comodidad de los asistentes.
Su carácter híbrido, entre espacio cultural y punto de encuentro ciudadano, encaja a la perfección con el espíritu del Palante Fest y se ha convertido ya en parte inseparable de su identidad.
Con una asistencia cercana al aforo previsto y un desarrollo fluido de toda la programación, la organización hace un balance muy positivo de esta tercera edición, que refuerza el papel del Palante Fest como motor cultural y social, además de escaparate para la música emergente.
El Palante Fest no solo suma una edición más: afianza un modelo propio, basado en la cercanía, la calidad artística, el apoyo a lo local y la experiencia compartida. Una fórmula que, edición tras edición, sigue ganando adeptos y consolidando su lugar en la escena cultural de la ciudad.
