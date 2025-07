Paloma San Basilio en Jerez: "Nunca imaginé hasta cuánta gente y rincones del planeta llegaría"

Paloma San Basilio, una de las voces más personales y destacadas en el mundo de la música, se prepara para despedirse de los escenarios con su última gira de conciertos titulada 'Gracias', la cual marca el hito de sus 50 años de carrera artística. Con una elegancia inigualable y un talento indiscutible, San Basilio ha dejado una huella imborrable en la industria musical, convirtiéndose en un referente para varias generaciones de seguidores. La cantante visitará Jerez para actuar en Tío Pepe Festival, el próximo 26 de julio, en la bodega Las Copas, donde repasará los éxitos que han marcado su carrera y compartirá con su público el amor y la gratitud que siente por cada uno de ellos.

Pregunta.Asegura que esta gira no es un adiós nostálgico, sino un acto de gratitud. ¿Hacia quién?

Respuesta.No siento que sea nostálgico porque siento el ciclo como ampliamente cumplido. Tengo la necesidad de moverme a otro espacio diferente que me permita seguir aprendiendo y creciendo como artista y ser humano. Por tanto, mi gratitud es infinita hacia toda la gente y principalmente al público que me ha permitido transitar por estos 50 años, compartiendo mis propuestas ya fuesen discográficas o teatrales.

P.Echando la vista atrás, a 1975, ¿qué parte de su yo novata hoy le emociona más al reconocerse en ella?

R.Hay mucho de mí en esa jovencita decidida y luchadora que intentaba encontrar su espacio. Ahora me produce mucha ternura y admiración, adentrarse en un mundo desconocido con la inocencia y las ganas necesarias para no ver el peligro y sí la posibilidad de mostrar mi talento y ganas de trabajar hasta limites increíbles (empecé haciendo 11 funciones semanales de 'Evita'). Pero tenia el carácter y la dignidad suficiente para no dejarme pisotear a pesar de ser madre y necesitar el trabajo.

P.¿Qué ha sido lo más difícil y lo más hermoso de mantener una carrera tan sólida y personal durante 50 años?

R.Yo creo que lo más difícil es mantener la coherencia, no traicionar tus principios y tener que decir que no, aunque eso no te pasase factura. Lo más hermoso, saber que todo lo he ganado con mi esfuerzo, sin muletas, ni servidumbres y arriesgando en nuevos proyectos que me han permitido no quedarme estancada en mi zona de confort. Descubrir que si confías en ti puedes apostar por lo que parece imposible aunque no siempre ganes. La gente admira esa actitud y te regala un lugar privilegiado que debes valorar y mimar siempre.

P.Ha hablado muchas veces de su necesidad de independencia artística. ¿Cómo se construye una carrera sin rendirse a las modas? ¿Ha tenido que renunciar a ciertos caminos que podían haber sido más populares pero no la representaban?

R.Toda elección implica una renuncia, pero en eso consiste el ejercicio de la libertad en acertar y equivocarte. Nunca quise depender en mi totalidad de los núcleos de poder, llámese compañía de discos o lo que quieras. Me di cuenta de que si trazaba mi propio camino apoyándome en profesionales de valía y siguiendo mi esencia escénica podría ser más libre y generar mi recorrido en libertad. Siempre cedes en una u otra medida pero es importante saber quién eres y quién quieres ser para vivir en armonía con tu esencia como ser humano. Siempre hay alguien que te dice lo que tienes que hacer y a quien molesta que te salgas de la línea, pero esos son los que te hacen más fuerte, cuando haces oídos sordos a sus miedos.

P. ¿Qué papel han jugado el silencio y la soledad entre gira y gira?

R.Son inevitables compañeros de viaje aunque yo siempre he tenido a mi alrededor gente maravillosa y grandes seres humanos con los que compartir cualquier momento. Si el artista no entiende, discurre y aprovecha ese silencio y esa soledad llegará un momento en el que no pueda responder a las exigencias de una profesión que te pide mucho y también da mucho a cambio. Estar siempre rodeado de ruido y gente no es una buena opción si quieres una carrera larga y en equilibrio.

P.Su música ha sido parte de los mejores y peores momentos de la vida de miles de personas. ¿Es consciente de cómo su voz ha habitado en nuestras historias personales?

R.No solo soy consciente, sino que lo entiendo como un privilegio y asumo esa increíble responsabilidad. Nunca cuando empecé a cantar imaginé hasta cuánta gente y rincones del planeta llegaría. Acompañar a la gente en la alegría, la tristeza, la soledad o la pérdida es algo mágico e intangible que me sigue emocionando hasta las lágrimas.

P.¿Qué significa para usted despedirse de parte de su público en un entorno tan íntimo y simbólico como el de Tío Pepe Festival, en una esquina del mundo con tanta carga emocional para usted?

R.Después de ver cómo se agotaban las entradas en el Teatro Villamarta de Jerez y teniendo en cuenta el vínculo que tengo con esta tierra en la que he pasado tantos momentos desde hace muchos años, es una maravilla que la gente que no pudo disfrutar de mi tour 'Gracias', pueda hacerlo en pleno verano, al aire libre y en un espacio único como son las bodegas. Espero que todos nos tomemos una copita de celebración en algún momento del concierto.

P.Muchos artistas temen al paso del tiempo. En cambio usted habla con naturalidad de envejecer, de aceptar y crecer. ¿Cómo se hace eso, sobre todo siendo mujer y bajo los focos?

R.Sencillamente, alimentando te cerebro y tu espíritu. Tener años es un privilegio y una suerte si los aprovechas y llenas tu vida de ideas, vivencias, buena gente y afectos. Empezar cada día como si fuéramos nuevos, tener curiosidad por todo lo que te rodea y leer, leer a los que piensan y pensaron antes que nosotros. Y sobre todo disfrutar de cada momento como si fuese el único.

P.Mirando el panorama musical actual, ¿qué artistas jóvenes despiertan su interés?

R.Los no tan jóvenes como Fonsi, Alejando Sanz y ese extraño prodigio llamado Rosalía.

P.El último aplauso de esta gira no es ni mucho menos un adiós de la Paloma San Basilio creadora.

R.No, por supuesto que no, he sacado mi tercer libro y segunda novela 'UXOA, El secreto del Valle'. Pienso seguir escribiendo. En noviembre estrenaré una pieza de teatro escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio que se llama 'Dulcinea'. Es una aventura apasionante. Y mi cabeza sigue generando ideas junto a Ivana mi hija, gran compañera de viaje en esta etapa, que unas veces verán la luz y otras no, quien sabe.

P.Y por último, si pudiera mirar a los ojos de cada persona que la ha seguido, cantado y acompañado. ¿Qué les diría?

R.Les diría que siempre les miré con sorpresa y timidez al principio, con asombro y felicidad más tarde y con amor e infinitas gracias por hacerme un espacio en sus vidas, grande o pequeño, por dejarme compartir momentos íntimos, en esta propuesta y en las que vendrán en un futuro. Nada hubiese sido posible sin ellos.