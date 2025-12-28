El Papa come polvorones de Jerez por Navidad

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha entregado al Papa León XIV polvorones del conocido popularmente como el Convento de Santa Rita en Jerez, donde viven monjas Agustinas. Según ha declarado el alcalde madrileño, al Papa "le ha hecho mucha ilusión" este regalo jerezano.

El encuentro se ha producido durante un viaje particular del alcalde a Roma. La audiencia con el Santo Padre, de unos 20 minutos de duración en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, "ha sido un privilegio" para el regidor. Además de los dulces jerezanos, Martínez-Almeida ha entregado al Papa una serie de obsequios, como una talla en plata de la Virgen de la Almudena, un libro con fotografías de Madrid, un libro encuadernado con el escudo papal y también un libro sobre Hakuna.