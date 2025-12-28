Juan Carlos Durán, Rey Gaspar de Jerez 2026: "Como Rey voy a adorar a la persona vulnerable y al mayor que está solo"

La Navidad llegó en agosto para Juan Carlos Durán. Cuando aún pensaba en los paseos por la playa, una llamada de teléfono de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, le dejó sin palabras y emocionado. El nombramiento como Rey Gaspar se lo propusieron en un momento de cambio, en un proceso de relevo al frente del Hospital San Juan Grande y tras una última década de intenso trabajo. Pensaba que su vida se relajaría, pero le ‘cayó’ “y con mucho honor” la corona real.

Su fuerte vocación de servicio como médico geriatra es una garantía de su compromiso con el cargo de Rey Mago, porque ayudar, acompañar y velar por el prójimo es algo que le sale de forma natural. “Soy un simple médico. Hay mucha gente que es mejor que yo y más buena... Me considero muy afortunado por este nombramiento. Es un honor muy grande. Cuando a los quince días de esa llamada te reúnes con la Asociación de Reyes Magos y te dicen lo que hay que hacer, te empiezan a temblar las piernas -risas-. Pero todo sale y está saliendo además muy bien”, declara.

“Es muy bonito ser Rey Mago porque la labor que se hace es buenísima. El fondo es recaudar para hacer felices a los niños, y lo más importante, para aportar los Reyes Magos a personas que no tienen capacidad o que tienen dificultades económicas”, subraya Durán.

El sanitario también lo está viviendo con gran sentimiento religioso. “Me encanta la figura de los Reyes Magos porque es un ejemplo de humildad que admiro. Si piensas en las figuras de Melchor, Gaspar y Baltasar, que eran magos en Oriente, que tenían sus reinados y que dejaron todo, dejaron sus palacios, dejaron sus zonas de confort y decidieron seguir una estrella de ilusión para adorar al que era el verdadero Rey, en mi caso como cristiano es Dios, me parece que es un ejemplo de humildad bestial. Yo me lo he planteado así, quiero ser humilde. Una cosa que tenía muy clara es que sería un error que me considerara importante por ser Rey, porque voy a ser Gaspar, no voy a ser Juan Carlos. Lo vivo como un papel en el que tengo el honor de representar a una figura histórica y lo hago desde la humildad. Me bajo de mi terreno y me remango y me pongo a trabajar para adorar a un niño, que en este caso va a ser la persona vulnerable, la que no tiene recursos, la persona mayor que está sola. A esa persona voy a adorar. Lo estoy haciendo desde esa perspectiva histórico-religiosa y lo estoy haciendo muy orgulloso”, declara.

Juan Carlos Durán ha tenido muy presente estos últimos meses al Hermano Adrián, el ‘limosnero de Dios’. “Tuve el honor de conocerlo, de vivir cerca de él e incluso atenderlo como médico. Él siempre decía que cuando pides para los demás no tienes ningún problema. Y es verdad, estamos todo el día pidiendo y te das cuenta de lo solidaria que es la gente”.

El guiño del Rey Gaspar a las personas mayores

Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en el Hospital San Juan Grande de Jerez, desde 1994 como médico de Unidad de Hospitalización, atendiendo pacientes geriátricos, crónicos y/o paliativos. Es miembro de Comité de Ética Asistencial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, y ha participado en el diseño y la puesta en marcha de la actual Residencia San Juan Grande, inaugurada en el año 2001.

Ha sido impulsor y redactor del I Plan Estratégico Andaluz de Personas Mayores, durante su periodo como Director General de Personas Mayores de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Y como Rey Gaspar también ha querido hacer un guiño a la persona mayor.

“Yo como geriatra quería meter una cuña y es que las personas mayores que viven solas también tuvieran sus regalos el 6 de enero. Trabajo mucho la soledad no deseada en las personas mayores, estoy viendo el problema de que cada vez vivimos más años, pero tenemos problemas, y uno de ellos no es de salud, es social. Es de estar solo y de sentirse solo y sufrir esa soledad”, subraya. En este sentido Durán pone en valor la labor del programa ‘Siempre Acompañados’ con el que 98 personas mayores de Jerez que están solas son atendidas por voluntarios. “Hablé con los otros dos Reyes Magos (Ana Belén Morillo y Antonio Ramírez) y les dije que nosotros teníamos que ir a esas personas que están solas, y también a las residencias. Yo he vivido cómo una persona mayor vuelve a ser un niño en Navidad. No te puedes imaginar cómo disfrutan, sobre todo estas personas que tienen cierta demencia y de pronto se ven con un regalo, pues es una maravilla, lo disfrutan igual o más que los niños”.

“Voy a hacer todo el esfuerzo posible por llegar a todos. Ver la cara de un niño que te llame tiene que ser algo inenarrable, no lo sé... Todavía no lo he vivido, pero todos los reyes anteriores nos dicen que es algo inolvidable. Pero sí, estoy feliz. Muy feliz”, subraya Durán.