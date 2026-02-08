El Papa León XIV pide por los vecinos de Grazalema en la misa de domingo

El Papa León XIV ha expresado en el Ángelus de este domingo 8 de febrero, celebrado desde la Plaza de San Pedro, su cercanía a los vecinos de Grazalema, asegurando su oración por esta localidad, que en los últimos días ha sufrido el desalojo completo de su población como consecuencia de las lluvias registradas esta semana.

La situación vivida obligó a evacuar a todos los habitantes del municipio, que fueron acogidos en la ciudad de Ronda. Allí, en la jornada de hoy, el párroco de Grazalema, D. Luis Carlos Vilches, ha celebrado la Eucaristía en el pabellón habilitado para acoger a los vecinos tras el desalojo, acompañando espiritualmente a las familias en estos momentos de dificultad.

La mención del Santo Padre, que “asegura su oración” por Grazalema y sus habitantes, ha sido recibida por la Diócesis con gratitud y cercanía pastoral. Nuestra Iglesia local mira atentamente, desde que comenzaron las lluvias, a todos los municipios de la Diócesis que están sufriendo momentos complicados por el temporal de estos últimos días, teniendo una especial intención de oración por ellos.

Las borrascas han azotado estos días con intensas lluvias y viento diversas regiones de España, como Andalucía, donde el pueblo de Grazalema ha tenido que ser completamente evacuado. Asimismo, en la isla italiana de Sicilia, el pueblo de Niscemi ha sufrido un corrimiento de tierra que ha dejado a todo un barrio al borde de un abismo abierto por el colapso del terreno.

Por último, cabe destacar la ayuda que Cáritas Diocesana esta realizando, poniendo en marcha una campaña de captación de fondos para acompañar a las familias y personas afectadas. Para ello, se ha habilitado un número de cuenta para canalizar las donaciones: Cajasur ES88 0237 4456 4091 6715 9240. También pueden realizarse aportaciones a través de su web en el enlace www.caritas.es/jerez o por Bizum en 00315 con el concepto Inundaciones.