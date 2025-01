Paralizada la adjudicación del renting de los 25 autobuses en Jerez tras un recurso del PSOE

La adjudicación del renting de los 25 nuevos autobuses de Jerez ha sido paralizada tras la presentación de un recurso por parte del PSOE. Hay que recordar que, a mediados de diciembre, el gobierno local informó que el Consejo de Administración de la empresa municipal Comujesa había aprobado la adjudicación del contrato del suministro de los vehículos, que tienen previsto entrar en servicio a finales de 2025. Igualmente, en el citado consejo también se llevó a cabo, por parte del ejecutivo local, la previsión de presupuestos de la entidad, “donde ya se recoge el inicio del pago de las cuotas del ‘renting’ de los autobuses”, según informaron.

Sin embargo, un día después de la adjudicación, el portavoz socialista José Antonio Díaz ya advertía que “la Ley de Contratos del Sector Público exige que se debe acreditar la existencia de financiación en el momento de la adjudicación de un contrato público. Es una irresponsabilidad contratar sin presupuesto, sin fondos económicos que garanticen el pago, genera una inseguridad jurídica”.

El recurso

Precisamente por ello, tras el parón de las fiestas, José Antonio Díaz ha presentado un recurso contra dicha adjudicación. Alega que la resolución “no es conforme a Derecho” y enumera las causas que considera que respaldan dicha nulidad. Además, reclama que se estimen las alegaciones presentadas, ya que, de seguir adelante, la resolución recurrida “puede causar perjuicios de imposible o difícil reparación”.

Así las cosas, Díaz exige “la inmediata suspensión y anulación de la ejecución del acto recurrido hasta que se acredite la financiación necesaria y suficiente, cumplimiento con el procedimiento establecido en la normativa vigente en materia de contratación pública y demás actos necesarios para no derivar en una posible administración desleal de la sociedad mercantil”.

“A la vista está que en la previsión de ingresos y gastos de la sociedad para el ejercicio 2025 no se presenta memoria justificativa que justifique y aclare las distintas partidas contables de la sociedad y por los servicios que lo integran, las transferencias e ingresos excepcionales, o los gastos que fundamentan la justificación para el asunto que nos trata”, argumenta también en su escrito.

La respuesta municipal

Tras el recurso, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, ha lamentado que "el PSOE trate de torpedear la llegada de 25 nuevos autobuses a nuestra ciudad, una llegada muy necesaria para mejorar el transporte público. Además, lo hace utilizando para ello la falsedad y las triquiñuelas jurídicas para que las cosas no avancen, que es lo único que les mueve".

El delegado ha recalcado que el PSOE "no pueden aguantar que Jerez esté cada día un poquito mejor e intenta torpedear todo aquello que vaya a beneficiar a los jerezanos". Por ello, añade que dicha formación "se ha convertido en el enemigo público número 1 de los servicios públicos metiendo miedo y, cuando no logran su objetivo, recurren a triquiñuelas jurídicas que, en este caso además, no tiene ningún tipo de base jurídica ni fundamento". "Se desmonta fácilmente este recurso que está basado en no tener conocimiento jurídico después de haber restado 8 años en el Ayuntamiento de Jerez".

"Nos parece un poco sorprendente no se hayan enterado de cómo funcionan las empresas públicas en el sentido de la contratación. La contratación de este renting es totalmente legal, tiene la financiación", ha recalcado Espinar. De hecho, "incluso el proyecto de presupuesto de este año ya incluye el primer pago de este renting". Por lo tanto, "carece totalmente de sentido. Incluso en el pleno dimos cuál era la partida presupuestaria en la que estaba cargado".

Así las cosas, Espinar ha criticado duramente que "esté paralizada la llegada de 25 autobuses por culpa del Partido Socialista. Evidentemente, desde este gobierno va a seguir trabajando por mejorar los servicios públicos más que le pese al PSOE. Les da coraje que Jerez avance".

"Nosotros vamos a traer 25 autobuses nuevos de calidad, no autobuses turcos que salen ardiendo. No aguantan eso y por eso tienen que recurrir a la falsedad y a buscar cualquier tipo de instrumento para ralentizar y boicotear, que es lo único que le está moviendo al PSOE en la ciudad", ha concluido.

Las alegaciones

Desde el gobierno local recuerdan, además, que "nos encontramos en la fase de adjudicación del contrato, siendo el crédito una cuestión de una fase distinta, la fase de inicio del expediente de contratación". Por ello, las cuestiones relativas a la existencia o suficiencia de crédito presupuestario "deben ser objeto de análisis y, en su caso, impugnación en la fase de preparación y aprobación del expediente de contratación, donde se evalúan las condiciones económicas y financieras para llevar adelante el contrato, no en la fase de adjudicación". En esta última etapa, lo impugnable son aspectos relacionados "con la evaluación de las ofertas y la aplicación de los criterios de adjudicación, o el incumplimiento de los pliegos".

No obstante añaden, que "nos hallamos ante un PANAP, es decir, un Poder Adjudicador No Administración Pública y no ante una administración pública propiamente, destacando el hecho de que los presupuestos de las sociedades mercantiles municipales tienen un carácter estimativo, lo que significa que las previsiones de ingresos y gastos no son limitativas, sino que se basan en estimaciones que pueden ajustarse a lo largo del ejercicio fiscal, ello implica que la ejecución de contratos no depende de la existencia previa de una partida presupuestaria específica y cerrada".

El contrato

Tras la licitación por valor de 16 millones, los 25 autobuses anunciados estaban previstos que llegasen por vía renting a final de este año y que fuesen de la marca Mercedes-Benz. La oferta ya aceptada fue la presentada por Daimler Truck Renting España S.A.U., tal como ya anunció a finales de noviembre pasado. No obstante, tras la paralización del procedimiento, habrá que esperar para conocer la resolución definitiva.

En concreto, la apertura de la oferta económica se produjo en la Mesa de Contratación, donde se propuso a Comujesa su contratación, como sociedad municipal que gestiona el Servicio Municipal de Autobuses Urbanos. El objeto del contrato recogía la fabricación y posterior alquiler de 25 autobuses nuevos que tendrán una longitud de 10,5 a 10,8 metros, y que contarán con adaptación conforme a normativa para personas con movilidad reducida, con una rampa doble, manual y eléctrica.

Serán autobuses que contarán con la homologación de la Unión Europea y en el contrato se incluirá el servicio de mantenimiento por parte de la empresa todos los días del año durante las 24 horas. Tal como ya se adelantó, los nuevos vehículos está previsto que sean de color blanco y azul.