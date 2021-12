El pasaporte Covid, "mejor que otras restricciones" para la hostelería de Jerez

La Asociación de la Hostelería de Jerez ve como un mal menor la próxima implantación de la obligatoriedad de presentar el pasaporte Covid para acceder a bares, restaurantes y locales de ocio nocturno porque la medida les permite seguir funcionando en estas fechas tan señaladas para estos negocios y no es tan restrictiva como la reducción de aforos o la limitación de horarios que tanto les perjudicó en el pasado.

Alfredo Carrasco, presidente de la Asociación de la Hostelería de Jerez, explica que "con respecto a la implantación por parte de la Junta de Andalucía del certificado Covid en la hostelería, ocio nocturno, bares y restaurantes, desde la Asociación de Hostelería de Jerez nos parece eso bastante mejor que el hecho de aplicar otro tipo de restricciones. Tomar esa medida antes de restringir horarios o tener que cerrar es mucho mejor, pero tampoco queremos dejar pasar la ocasión de decir y recordar que esto es responsabilidad de todos".

Así, la opción del certificado Covid "lo hemos visto con buenos ojos pero no hemos sido los hosteleros los que hemos dicho que se exija. No, para nada. Cuando te dan como opciones o se cierra o hay que empezar a pedir a todo el mundo el pasaporte Covid pues está claro que uno entiende que lo mejor es esto, pero no es que la hostelería haya dicho que hay que pedirlo".

En efecto, Carrasco subraya que la lucha contra el coronavirus está en el caso de la hostelería a los dos lados del negocio, en los trabajadores y en los clientes: "A estas alturas ya todos sabemos lo que tenemos que hacer para no contagiarnos o para no contagiar, y mientras que entre todos no pongamos lo máximo de nuestra parte, la verdad es que va a ser complicado por mucho que nos cierren a los hosteleros o tomen medidas".

Y es que los primeros interesados en que no se disparen los contagios son los negocios en general y los hosteleros en particular, máxime en estas fechas: "La Navidad es una época en la que la hostelería se juega muchísimo porque si no tenemos una buena racha hasta Reyes lo pasaríamos muy mal en enero y febrero hasta la llegada del buen tiempo y la Semana Santa. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para facilitar el acceso a nuestros clientes siempre que vengan como dicta la norma y hacia adelante, no podemos decir otra cosa".

En cuanto al balance de lo que llevamos del mes de diciembre, Alfredo Carrasco apunta que "está siendo un mes bastante bueno pese a que los contagios han ido subiendo y eso ha creado muchísima incertidumbre. Hay una cosa que no puede controlar nadie y es que haga buen tiempo; aquí en Jerez solemos tener bastante buen tiempo en líneas generales, pero que venga un mes de diciembre con este tiempo, están viniendo días cas primaverales, eso es algo que ayuda muchísimo a la hostelería. Hay mucha diferencia cualquier domingo o día de fiesta entre un día cerrado de lluvia o que haga un día como este fin de semana".

Y es que las zambombas agradecen la meteorología que se ha vivido en el puente y este fin de semana: "Es verdad que se hacen en muchos locales de hostelería pero otras tantas se hacen en nuestras plazas y en nuestras calles y plazas el hecho de que el tiempo haya sido buen ha ayudado muchísimo. Eso es así".

Sobre las expectativas para el resto de la Navidad, el presidente de la Asociación de Hostelería explica que "es verdad que estamos pasando momentos de incertidumbre porque los contagios no paran de subir y eso ha hecho que suframos algunas anulaciones, especialmente de comidas de sanitarios porque ha habido recomendaciones de sus directivos para que no se hicieran ese tipo de reuniones. Pero parece que los contagios no se están revirtiendo en presión hospitalaria y el hecho de que puedan seguir las fiestas y nuestras reservas con buen ritmo es alentador; imaginaros que nos cerraran nuestros negocios ahora, eso sería catastrófico porque a la restauración la cogería cargada de material: marisco, jamones, queso, vino...".

Alfredo Carrasco añade que "el puente festivo ha sido espectacular, creo que se han batido algunos registros de ocupación y demás, y esperemos y entendemos que el resto de las fiestas hasta Reyes parece que el tiempo va a acompañar y va a ser un mes bueno, como se espera en diciembre".