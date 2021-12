Horeca asegura que en Jerez “se han cubierto todas las expectativas” en el puente

Jerez ha vivido este puente de la Inmaculada una de sus semanas grandes en cuanto a afluencia de visitantes se refiere. Con la inauguración del alumbrado y el inicio oficial de la celebración de zambombas, la ciudad se ha convertido en uno de los destinos más cotizados en estas fechas. Buena prueba de ello es que antes de terminar noviembre ya era complicado encontrar una habitación en un hotel por menos de 200 euros.

A la espera de conocer los datos finales de ocupación, desde Horeca hacen un balance positivo del arranque de la campaña de Navidad. El presidente de la entidad, Antonio de María, ha reconocido que el principio de las fiestas “ha ido magníficamente bien. Creo que se han cubierto las expectativas. Todo ha funcionado y los hoteles han estado prácticamente llenos, sobre todo el sábado y el domingo. Lunes y martes, un poquito más flojo”. Por ello, ha destacado que “en definitiva, ha ido muy bien. Además, el tiempo ha acompañado, no ha llovido que es lo quita a la gente de la calle. Así que muy bien, muy satisfecho”.

Para De María no cabe duda de que ha sido “un buen inicio doble”. “El inicio empezaba con contagios y la preocupación era que pudiera afectar al normal desarrollo del mes de diciembre. Pero bueno, se ha visto que los hospitales continúan en mínimos y que los contagios se están pasando en casa”, ha asegurado el responsable de la patronal hostelera de la provincia.

De María hace hincapié también en que el panorama, afortunadamente, es muy diferente al que vivía la ciudad (y el país) hace un año: “Comparado con el diciembre del año pasado que estábamos a las seis de la tarde cerrados y, a partir del 18 de diciembre, que nos permitieron abrir de ocho a diez y media... bueno no hay color”. En aquel momento, tal como rememora De María, “no había vacunas. Yo creo que la gran diferencia ahí está”.

El presidente de Horeca reconoce también que, ahora mismo, “estamos en una situación inmejorable y esperamos llegar a final de mes con buenas perspectivas”. Para ello, confía en que “se consigan dominar esos incrementos que ha habido ahora de contagios, mayormente en personas que no se han vacunado. No sé por qué todavía hay personas que no se deciden a vacunar”.

Tras el mensaje de la alcaldesa Mamen Sánchez pidiendo disfrutar de las fiestas de forma responsable, Antonio de María se ha unido a esta petición dejando claro que está en las manos de todos poder disfrutar de las fiestas con seguridad. “Es que, además, la pandemia es una cosa personal. Si todo el mundo cumple, es muy difícil que la pandemia avance”, ha dicho. Sin embargo, ha lamentado que aún haya personas que “no mantienen la distancia, que no se quedan con la mascarilla, que no se lavan las manos…”.

En este punto, el presidente de Horeca ha subrayado que “sobre todo, donde más se producen los contagios es en los lugares incontrolados. Siempre se habla de la hostelería pero yo prefiero hablar de las concentraciones de jóvenes con motivo de los botellones, este verano en las playas, parques… eso ha sido lo que ha incrementado los casos”. Mientras que “la hostelería mejor o peor estamos controlando y exigiendo a la gente que se comporte. Creo que los trabajadores son los primeros que están preocupados por su salud y, por lo tanto, ellos actúan como policías”.

Sin embargo, ha lamentado que “siempre se recurre a la hostelería a la hora de incrementar las restricciones”. “Se vio también el año pasado en Navidades que fue en los domicilios privados en los que había un límite de personas para reunirse…. Ese es el problema, que una parte de la ciudadanía no ha querido colaborar”.