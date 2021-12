El pasaporte covid le pasa factura a la hostelería de Jerez

Pocas horas después de que se publicara en el BOJA la obligatoriedad de pedir el pasaporte COVID en los locales de hostelería y restauración para acceder a los locales, desde la Asociación Hostelería de Jerez subrayan que "son muchos los inconvenientes que se presentan para afrontar esta norma".

Así, la asociación de los hosteleros jerezanos "queremos dejar claro que esta normativa nos ha sido impuesta y sabemos que ha venido con mucha urgencia, con prisas y sobre todo con poca información y sin el apoyo ni recursos de ningún tipo de herramientas para poder llevarla a cabo", lamentando que "hay clientes que llevan dos días intentando sacarse el pasaporte covid y no pueden porque la red está saturada debido a la avalancha de solicitudes. La mayoría de nuestras empresas hemos tenido que buscar alternativas en otras aplicaciones externas a la de la Junta de Andalucía para poder hacer el checking del pasaporte".

En un comunicado de prensa, la asociación explica que "nos encontramos con personas que no están de acuerdo con esta medida, se niegan a presentar la documentación, no quieren identificarse o piden las hojas de reclamaciones, lo que supone un retraso importante a la hora de atender a la clientela. En ocasiones, incluso con insultos y amenazas a los camareros chantajeando con que no vuelven más a estos locales. Nos consta que, a través de redes sociales, se están publicando comentarios de usuarios especificando qué negocios exigen el pasaporte covid e incitando a que no vayan a estos locales".

Por todo esto, la asociación jerezana quiere "resaltar que en la hostelería llevamos mucho tiempo pasándolo mal y pedimos la máxima colaboración y comprensión de todos los usuarios y clientes".