¿Cómo comprobar la validez del pasaporte covid para el acceso a la hostelería?

La entrada en vigor de la orden que establece el pasaporte covid para el acceso a los establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento está poniendo en jaque a los empresarios, que apenas han tenido tiempo para adaptarse a una medida que no están pudiendo cumplir por la caída del sistema.

Desde este domingo a medianoche, los establecimientos hosteleros y de ocio están obligados a pedir el Certificado Covid-19 o una prueba diagnóstica negativa para permitir el acceso al interior de los locales, medida publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), pero que el presidente de la Asociación de Hostelería de Jerez, Alfredo Carrasco, asegura que está siendo un "caos" ante la imposibilidad de descargarse el lector QR desde las aplicaciones del Servicio de Salud Andaluz para verificar la validez del pasaporte.

"Estoy recibiendo llamadas de un montón de asociados que están teniendo todo tipo de problemas para descargarse el lector, los mismos que están teniendo los ciudadanos para obtener el QR de sus pasaportes; hay una desinformación absoluta y nadie sabe a qué atenerse, por lo que algunos están haciendo una comprobación visual para permitir el acceso al interior de sus locales".

El responsable hostelero lamenta que los establecimientos, la mayoría pequeñas empresas o autónomos sin apenas personal y que "no pueden permitirse el lujo contratar a un seguridad", tengan que hacer frente a "una responsabilidad que no nos corresponde y sin los medios necesarios para hacerlo". "Estamos por la labor de cumplir, pero no nos lo ponen fácil y, aunque hasta el momento no ha habido incidentes, en cualquier momento alguien se puede poner bravo y liarla si le impedimos el acceso"

Antonio de María de Ceballos, de Horeca, confirma el colapso del sistema que impide bajarse el lector QR para comprobar la veracidad del pasaporte, por lo que desde la patronal hostelera recomiendan a sus asociados que se descarguen los lectores de otras autonomías, por ejemplo de los servicios de Salud de Canarias, que permite realizar la comprobación del pasaporte, que debe verificarse con el DNI, el carnet de conducir o el pasaporte del cliente en cuestión.

Según De María, la medida está generando "mucha intranquilidad" entre los empresarios, a los que Horeca a remitido una guía sobre cómo actuar para cumplir con lo establecido en la orden. En este sentido, explica, además de comprobar la identidad del titular del pasaporte, el certificado sólo debe exigirse para el acceso al interior o a terrazas cerradas, no así en veladores al aire libre. Ahora bien, puntualiza, si un cliente que está sentado en una terraza abierta tiene que ir al servicio o a comprar tabaco en la máquina, se aplicará igualmente la medida.

La Junta de Andalucía recuerda que la orden, que previamente recibió la correspondiente ratificación judicial, estará en vigor hasta las 0.00 horas del 15 de enero de 2022. La vigencia temporal de la medida incluye la totalidad del periodo navideño que se caracteriza por un aumento de los desplazamientos y las reuniones familiares y de amigos propios de la época, con muchas personas disfrutando de días de vacaciones.

Según esta Orden, la exigencia del certificado Covid-19 o prueba diagnóstica en personas usuarias que acuden a estos establecimientos facilita la prevención de infecciones y, en consecuencia, puede evitar la aparición de brotes en los mismos. Las personas sin inmunidad tienen mayor probabilidad de infectarse y de ser transmisores con mayor carga viral que las personas con inmunidad, lo que justifica que se evite el acceso de éstas a los lugares considerados de alto riesgo de exposición.

La norma establece que los mayores de 12 años podrán acceder al espacio interior de los establecimientos de hostelería, y de ocio y esparcimiento, cuando acrediten la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias: que recibieron la pauta completa de una vacuna contra la Covid-19; que disponen de una prueba diagnóstica negativa realizada en las últimas 72 horas, en el caso de las PCR, y 48 horas, en el caso de los test de antígenos; o las personas que se recuperaron de una infección por el SARS-CoV-2 en los últimos 6 meses. Para ello, la persona deberá haber sido diagnosticada como caso confirmado de la Covid-19 hace 11 días o más, mediante una prueba PCR, no siendo válido otro tipo de test.

Los establecimientos tendrán expuesto al público un cartel informativo sobre el carácter necesario de esta documentación para el acceso, así como sobre la no conservación de los datos personales sanitarios acreditados.

El incumplimiento de la medida de prevención de salud pública de la presente orden quedará sujeto al procedimiento de la actividad inspectora y al régimen sancionador establecidos en el Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía ante el Covid-19.

Cómo obtener el certificado Covid

El certificado Covid se puede obtener por diversas vías: ClicSalud+, la aplicación móvil 'Salud Andalucía', a través del Ministerio de Sanidad y en el centro de salud o mediante presentación electrónica de la solicitud.

Para la descarga a través de ClicSalud+ es necesario identificarse con certificado digital, DNie o Cl@ve, aunque recientemente Clicsalud+ facilita el acceso al Certificado COVID Digital de la UE con un nuevo método de identificación con datos personales y verificación móvil basado en el uso de datos personales. Este sistema, para mayor seguridad, requiere introducir en la página un código de acceso que se envía al teléfono móvil del ciudadano (vía SMS) para completar el proceso de autenticación. Las personas mutualistas y privadas deben utilizar el acceso específico para personas sin tarjeta sanitaria de Andalucía, que no requiere ese dato para su identificación. Para acceder deben usar la opción para personas sin tarjeta sanitaria de Andalucía, informa la Junta.

La App 'Salud Andalucía', la misma que este lunes se ha visto colapsada según los hosteleros, es la aplicación móvil de referencia institucional para todas las personas usuarias del Servicio Andaluz de Salud y está disponible de forma gratuita desde los mercados de aplicaciones. En la pantalla de inicio de la aplicación aparecerá destacado un anuncio que dice 'Certificados COVID-19', que facilitará su obtención. Para la descarga es necesario identificarse con los datos personales y verificación móvil basado en el uso de datos personales.

Los profesionales de atención a la ciudadanía también pueden facilitar el certificado sin necesidad de realizar una consulta médica o de enfermería. Muchos de los centros disponen de cita previa para este tipo de gestiones, que se puede obtener a través de ClicSalud+, la App y el teléfono de Salud Responde mediante la opción 'Gestiones Administrativas'.

Lector QR para verificar los certificados Covid

La Consejería de Salud y Familias puso en marcha el pasado 7 de diciembre una nueva funcionalidad en la aplicación 'Salud Andalucía' que incluye un lector de códigos QR a través del cual es posible verificar la validez del certificado Covid de la Unión Europea.

El lector comprueba que el QR es correcto, es decir, que existe en el repositorio de certificados y revisa los datos para comprobar su autenticidad y caducidad. Cuando la aplicación certifica que los datos son correctos devuelve un ok con los datos básicos del titular (nombre y fecha de nacimiento) para que la persona que lo valida pueda comprobar que se corresponden con la identidad de quien lo presenta. El ok se muestra con un gran círculo verde con un check positivo dentro. En el caso de que no sea válido se presenta un círculo rojo con un aspa en el centro.

La aplicación está disponible tanto para Android como para IOS.