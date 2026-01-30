La Pasarela Flamenca Jerez 2026 cierra una edición de alto nivel y récord de impacto digital

La Pasarela Flamenca Jerez 2026 ha vuelto a demostrar que es una cita imprescindible dentro del calendario de la moda flamenca, con una respuesta del público muy positiva tanto en los desfiles como en las actividades paralelas, incluso en momentos en los que el tiempo no acompañó.

El balance general deja una edición especialmente dinámica y un clima creativo que ha equilibrado con acierto tradición, innovación y nuevas lecturas del traje de flamenca.

Respaldo de instituciones, empresas y público

Aunque todavía se están cerrando cifras oficiales, la sensación compartida por organización y participantes ha sido de satisfacción, con buen ritmo de venta de entradas y alta asistencia incluso en jornadas condicionadas por la climatología.

A ello se suma un importante movimiento en hostelería, comercio y turismo, reforzando la pasarela como un acontecimiento que genera impacto real en la economía local y en la proyección cultural de Jerez.

La edición 2026 ha contado con un respaldo clave tanto institucional como empresarial. El proyecto Jerez 2031 ha tenido una presencia destacada, alineando la pasarela con la proyección cultural de la ciudad, y el apoyo de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, el Ayuntamiento de Utrera, las Diputaciones Provinciales de Cádiz y de Málaga y la Junta de Andalucía ha sido fundamental para seguir consolidando el evento.

En el ámbito privado, marcas como el Grupo Cadimar, Fundación Caja Rural del Sur, Tabanco El Pasaje, Hipotels, Trapo’s, Dr. Tiago Goulard, L’Oréal y Bobbi Brown, han aportado profesionalidad y visibilidad al backstage y a la imagen global de la pasarela, junto a firmas y profesionales vinculados al sector de la estética como Juan del Ojo. En paralelo, el evento ha mantenido su vocación de impulso al talento, con la celebración de los Certámenes de Noveles Diseñadores y Volantes de Cádiz dentro de la programación.

Balance de impacto en redes sociales

La Pasarela Flamenca Jerez 2026 ha registrado uno de los mayores impactos digitales de su historia, con más de 3,7 millones de visualizaciones en Instagram y más de 520.000 visualizaciones en Facebook. El alcance total en Instagram se situó en 436.900 personas y en Facebook en 146.900, con más del 60% del alcance procedente de usuarios no seguidores, lo que confirma la capacidad del evento para atraer nuevas audiencias.

El consumo de vídeo también reflejó un alto interés, con más de 32 días y 6 horas de tiempo total de reproducción.

El perfil de audiencia ha sido mayoritariamente femenino, con presencia destacada en las franjas de 45 a 54 años y 35 a 44 años. La procedencia ha sido principalmente España, con una presencia internacional relevante en Estados Unidos, Brasil, México y Portugal.

Innova Flamenca, un espacio con futuro

Uno de los espacios mejor valorados por público y profesionales ha sido Innova Flamenca, con participación constante y una acogida especialmente positiva. La percepción general es que se trata de una plataforma con recorrido, con potencial para desarrollarse más allá del calendario de la pasarela mediante encuentros, formación y nuevas propuestas ligadas a la moda y la innovación.

Tendencias vistas en pasarela

En cuanto a líneas creativas, la edición 2026 ha confirmado una fusión sólida entre lo tradicional y lo contemporáneo, con volúmenes renovados y nuevas formas de interpretar el volante. Han destacado los colores potentes combinados con tejidos más ligeros y propuestas con enfoque sostenible, además de una atención creciente al detalle artesanal y a la identidad propia de cada diseñador.

Otro aspecto relevante ha sido el interés creciente del público joven y la consolidación del evento como punto de encuentro para diseñadores, profesionales y amantes de la moda flamenca. La edición 2026 ha sabido mantener el nivel, la afluencia y el entusiasmo, reforzando el papel de Jerez como referente del sector.