La Pastoral Penitenciaria Asidonense entrega regalo de Reyes en Puerto I, II y III
Por décimo año, la iniciativa ha dado pequeños obsequios a 1.950 presos y presas de estos centros
Por décimo año consecutivo la Pastoral Penitenciaria Asidonia Jerez ha hecho entrega de los regalos de Reyes en los centros penitenciarios de Puerto I, Puerto II y Puerto III a un total de 1950 presos y presas, habiendo supuesto un incremento de 130 respecto al año anterior.
Los regalos, los permitidos por la institución, han sido calcetines, bragas de cuello, guantes, gorros, pasatiempos, agendas, calendarios y cuadernos para aquellos que están estudiando. Todo esto ha sido posible gracias a las contribuciones de muchas personas y algunas entidades que de manera generosa han hecho aportaciones económicas o los artículos reseñados. Para ello se realizó una campaña por las parroquias de la diócesis y centros escolares religiosos. Campaña que además de recaudar fondos tenía también como objetivo sensibilizar a la sociedad de que las cárceles, aunque estén distantes de las ciudades, existen y que en ellas hay hombres y mujeres que por circunstancia de la vida han recalado en ellas.
La entrega de las mochilas que contenían los regalos se efectuó por los reyes magos y pajes, que fueron presos de los centros penitenciarios con la ayuda de los voluntarios de la pastoral penitenciaria.
Para los presos y presas este es un día muy esperado por lo que supone para ellos y ellas de la existencia de personas que con su presencia hacen un poco más llevaderos la monotonía y el sufrimiento de estar privado de libertad. Lo expresan con abrazos, besos y un sinfín de gracias.
