Payasos sanadores reciben el Premio Anual de la Fundación 'Forum Astense' del Colegio de Abogados de Jerez

La sede del colegio de Abogados fue el pasado martes escenario de la entrega del Premio Anual de la Fundación 'Forum Astense, que en este 2025 ha recaído en 'Payasos sanadores'. El acto contó con la presencia del presidente del Patronato, Marcos Camacho O'Neale, el decano Federico Fernandez Rodriguez, el secretario, Fernando De Cos Gutiérrez, el diputado tercero, Gonzalo Manzanares Gascó, la delegada de la Comisión Pilar Moreno Garcia, además de Nicolás Montoya y Esteban Viaña, alma mater de este colectivo.

Desde el Colegio se ha destacado la labor de esta asociación fundada en 2016 y cuyo lema principal no es otro que ‘Donde la risa te cura hasta el alma’. Su objetivo fundacional se centra en la realización de actividades lúdicas y de estimulación para pequeños hospitalizados.

Esteban Viaña, junto a Pilar Moreno, Marcos Camacho y Nicolás Montoya.

Hay que recordar que este galardón reconoce la labor de asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que realizan un trabajo social destacado en la provincia de Cádiz

Payasos sanadores toma el relevo de otras dos instituciones de fines sociales, como la Asociación Proyecto Hombre y la Asociación Pequeño Orfeo, que fueron distinguidos el pasado año.