Pedro Pacheco se ofrece al "renacer" del andalucismo político: "Yo no he robado"

Las Bodegas José Luis Díez acogieron en la mañana de este sábado unencuentro organizado por Andaluces Levantaos en los que se dieron cita dirigentes históricos del desaparecido Partido Andalucista. Entre ellos se encontraba el ex alcalde jerezano, Pedro Pacheco, así como otros dirigentes andalucistas como Antonio Ortega, José Núñez, Antonio Moreno, Maribel Peinado o Juan Carlos Benavides, entre otros.

El objetivo de este encuentro, según la formación, es "impulsar una tercera ola andalucista” para que esta ideología política “vuelva a ser determinante en el futuro y el presente de la configuración del territorio andaluz” y "que aspire electoralmente a recuperar las cuotas de poder necesarias para continuar desarrollando proyectos en beneficio de Andalucía”.

Uno de los momentos más destacados y esperados del encuentro fue la intervención de Pedro Pacheco, que volvía a intervenir en un acto de carácter político desde hace una década. En su discurso, el ex regidor apeló a “recuperar un espacio andaluz, sin interferencias”. “Tenemos que evitar que Andalucía sea un lugar de pesca de los grandes partidos”, sentenció. Defendió el legado del Partido Andalucista y apeló a la unidad del andalucismo porque “tenemos que rearmarnos y unirnos”. Acto seguido, apuntó: “Fuimos buenos administradores y lo demostramos en los sitios que gobernamos; sin complejos”.

Y defendió su gestión al frente del Ayuntamiento durante 24 años y su posterior paso por prisión. “Yo no he robado nada; qué se enteren, yo no he robado. A mí me condenaron una barbaridad de años por contratar a dos compañeros. Pero tanto los andalucistas como yo tenemos el orgullo de ir por la calle con la cabeza muy alta”, afirmó.

Y concluyó su intervención ofreciéndose al proyecto de Andaluces Levantaos, plataforma en la que está integrada Andalucía por Sí. Así, concluyó señalando: “Si es por luchar, por dar prestigio y por recuperar políticamente el andalucismo, me encontraréis, tarde noche y a mediodía”