Pelayo, sobre la borrasca Leonardo en Jerez: "Si va a llover, lo mejor es estar en casa y no en la calle"

Las previsiones meteorológicas en Jerez no son buenas. La Aemet ha emitido avisos amarillos por viento en la campiña desde este martes por la noche y aviso naranja el martes por lluvias durante prácticamente toda la jornada. Ante estas predicciones, el gobierno local ha mantenido esta tarde una reunión en la Jefatura de Policía Local, en la que han participado todas las delegaciones municipales, todos los directores de servicio, todas las empresas concesionarias, Policía Nacional y Policía Local así como Guardia Civil, Protección Civil y Emergencias. El encuentro ha servido para abordar el dispositivo especial que se pondrá en marcha en la ciudad a partir de que estén activos los avisos: "Hemos tomado una serie de decisiones que a lo largo del día de mañana iremos perfeccionando", ha dicho la alcaldesa María José García-Pelayo, este lunes.

Tras la reunión de seguridad, ha advertido que este martes "Jerez entra en un momento complicado, momento complicado tanto de viento como de lluvia. El viento será a partir de las diez de la noche y la lluvia llegará a partir de las 12 de la noche. Parece que va a ser un viento mayor de lo normal y una lluvia mayor de lo normal, pero no sabemos qué intensidad concreta va a tener".

La regidora ha reconocido que desde el gobierno local "estamos preocupados y estamos alertados". Por eso, "te pedimos que te preocupes y también que te alertes", ha dicho. No obstante, no ha querido avanzar aún ninguna de las medidas que se llevarán a cabo hasta este martes. "¿Por qué? Porque mañana conoceremos a través de la Aemet concretamente el nivel de lluvia que vamos a tener. Dependiendo de la gravedad de la lluvia que se anuncie que va a caer en nuestra ciudad, pues estas medidas serán más intensas, menos intensas, más graves, menos graves, más rápidas o podremos dilatarlas en el tiempo. Pero en todo caso, sí trasladaros a todos los jerezanos y jerezanas que estéis prevenidos", ha avanzado.

En este sentido, ha instado a los jerezanos a tener en cuenta diversas cuestiones desde mañana por la noche. "Si va a llover, lo mejor es estar en casa y no estar en la calle. Importante también que nuestros vehículos de algunas zonas que son especialmente complicadas, donde hemos visto que caen ramas, que caen árboles, que esos vehículos sean retirados. Mañana os informaremos concretamente qué calles son las más complicadas", ha afirmado Pelayo, en alusión a la llegada de la borrasca Leonardo a Jerez.

Entre las medidas a tomar, la alcaldesa ha señalado que se decidirá qué pasa con el transporte público durante la noche del martes y la jornada del miércoles y se intentará "por todos los medios que las personas que reciben ayuda a domicilio la sigan recibiendo". "Tomaremos las decisiones, insisto, dependiendo de la intensidad de la lluvia y de la gravedad de la lluvia", ha dicho.

En definitiva, "mañana os iremos trasladando las medidas concretas, pero en todo caso, pediros, de verdad, que estéis muy alerta, que estéis muy pendientes, que nos escuchéis, que no tomamos decisiones por interés político, ni mucho menos. Solamente tenemos un interés, es escuchar a los técnicos y hacer lo mejor posible para que nuestra ciudad sea una ciudad segura y, sobre todo, para que las jerezanas y los jerezanos se sientan seguros".