Pelayo en la Conferencia de Presidentes: "Estamos absolutamente solos, para el Estado no somos importante"

La alcaldesa de Jerez, y presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, ha asistido este viernes a la XXVII Conferencia de Presidentes que se ha celebrado en el Palacio de La Magdalena, en Santander, y a la que también asistió el Rey Felipe VI. La alcaldesa se ha mostrado "decepcionada" por el resultado de la reunión ya que "no se ha hablado en ningún momento de los problemas de los ayuntamientos ni de la necesidad de financiación de ayuntamientos como el de Jerez".

García-Pelayo llevaba a la reunión las principales inquietudes y demandas de los gobiernos locales, desde la financiación de ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells, hasta la necesaria puesta en marcha de políticas que permitan atender la realidad de la inmigración. La vivienda y la tasa de residuos también se encontraban en el capítulo de prioridades de la administración local.

Conferencia de Presidentes, con María José García-Pelayo a la derecha.

La alcaldesa ha lamentado que el presidente del Gobierno, en las más de seis horas de reunión, no haya abordado ninguno de los problemas que tienen en la actualidad los ayuntamientos. "No se ha comprometido ni un momento a dar solución a los problemas que tenemos los ayuntamientos españoles". "Se ha hablado de reunirse para acordar un nuevo sistema de financiación con las comunidades autónomas e incluso de condonación de su deuda, y yo ahí no voy a meterme, pero me parece una falta de respeto y una decepción que no se haya referido a las necesidades de financiación de los ayuntamientos. Ayuntamientos como el de Jerez que tenemos unas necesidades especiales de financiación y una situación de asfixia y para los que el presidente del Gobierno no ha tenido ni una palabra", ha señalado García-Pelayo.

La regidora ha recordado que el Ayuntamiento de Jerez ha pedido en numerosas ocasiones que se estudie su situación financiera, "siempre hemos dicho que queremos pagar pero lo que no queremos es que se nos asfixie y no se nos permita seguir hacia adelante prestando los servicios de calidad que se merecen los jerezanos. Y en este sentido la reunión ha sido una decepción porque esta situación del Ayuntamiento de Jerez y de otros ayuntamientos no ha merecido ni un segundo del tiempo del presidente".

La alcaldesa ha señalado que los ayuntamientos somos "la principal red de prestación de servicios públicos a los ciudadanos, de atención social, somos la principal red de promoción del empleo para los ciudadanos, para la conservación de la biodiversidad, para hacer vivienda, para desarrollar políticas de educación, de sanidad, de dependencia y al presidente del Gobierno todo eso le ha dado igual".

"Parece que los ayuntamientos no somos importantes, no nos merecemos la misma consideración que se puedan merecer las comunidades autónomas pero tenemos otros problemas que resolver a los que tampoco les ha dedicado ni un segundo, la imposición de la tasa de basura, la necesidad de garantizar la financiación del transporte público, cada año vamos perdiendo dinero para poder ayudar a los ciudadanos a que puedan comprar el billete del autobús, la necesidad de compensación por determinados impuestos como la plusvalía, en definitiva muchos problemas que los ayuntamientos tenemos que abordar y estamos absolutamente solos porque para el Estado no somos importantes" , ha finalizado la alcaldesa.