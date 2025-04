Pelayo sobre la refinanciación de la deuda: "No estamos dispuestos a aceptar algo que no sea la solución que precisa Jerez"

El Ayuntamiento de Jerez ha solicitado este jueves una reunión con el Ministerio de Hacienda para conocer los detalles de la refinanciación de la deuda que María Jesús Montero ha anunciado para las entidades locales con mayores problemas financieros. La alcaldesa, María José García-Pelayo, ya anunció este miércoles que la noticia le parecía "positiva" pero que era necesario conocer "la letra pequeña" de esta propuesta.

"Esta misma mañana le hemos solicitado ya por escrito, después de hablar telefónicamente, una reunión al Ministerio de Hacienda para sentarnos y cara a cara conocer de primera mano, en primer lugar, las medidas que el Ministerio de Hacienda va a proponer o propone para flexibilizar el calendario de pago de la deuda; pero también, importante, para ver de qué manera este calendario o estas medidas, mejor dicho, se pueden aplicar en nuestra ciudad", ha dicho la regidora del PP.

En este sentido, Pelayo ha advertido que "ya lo dije ayer, Hacienda no da nada gratis y es importante que, primero, tomemos el pulso a las medidas". Igualmente, "también es importante, en este momento en el que parece que todavía no ha habido una decisión política formal, pues ver de qué manera, en el caso de que haya alguna de las medidas no sea del todo favorable, que podamos hacerla más favorable para nuestra ciudad e intentar también incluirla".

"No estamos hablando solamente de la flexibilización del pago del calendario de devolución de la deuda al Ministerio de Hacienda, sino que estamos hablando también de cuestiones que son importantes como la posibilidad de utilizar los remanentes para inversiones que sean financieramente sostenibles", ha dicho la primera responsable municipal. "Saben que este año también por parte del Ministerio de Hacienda se ha prohibido y eso es algo que ningún ayuntamiento de España puede entender, incluido el Ayuntamiento de Jerez", ha añadido.

De hecho, García-Pelayo ha recordado que el Consistorio jerezano tuvo el pasado año "un remanente muy importante que nos permitió realizar inversiones en la ciudad, que nos permitió también aprobar un plan estratégico de subvenciones, que nos permitió también pagar a Hacienda... Aunque tengamos deudas, si tenemos remanente y tenemos capacidad para pagar Hacienda, ¿por qué no lo podemos utilizar también, aunque estemos endeudados, para realizar inversiones financieramente sostenibles".

Por todo ello, la alcaldesa ha recalcado que es necesario hablar con el Ministerio "muchas cosas" y "para hablar es importante que estemos dos y que estemos en la misma mesa. Así que, con la mayor voluntad de diálogo, pero también dejando claro, desde el primer momento, que no estamos dispuestos a aceptar algo que, al final, no sea la solución que precisa Jerez".

Medidas para 8.000 ayuntamientos

María José García-Pelayo ha dejado claro también que "no son peticiones solamente del Ayuntamiento de Jerez, que lo son. Yo creo que Jerez es el prototipo posiblemente de Ayuntamiento en el que claramente se dan todas las circunstancias que se pueden dar en cualquier ayuntamiento de España. En el resto de 8.000 ayuntamientos españoles se pueden dar esas circunstancias".

"Problemas de remanente los tenemos todos -ha dicho-, problemas de pago de deuda posiblemente con Hacienda no todos, pero deuda con los bancos sí tenemos todos, muy pocos son los que no tienen". Por estos motivos, subraya que "esto no es solamente una cuestión de Jerez, es una cuestión de ayuntamiento; es una cuestión de que, al final, los alcaldes cuando pedimos mejoras económicas para nuestro ayuntamiento, no lo estamos pidiendo porque los políticos, alcaldes o alcaldesas, seamos unos manirrotos. No queramos gastar sin control. No. Pedimos recursos para los ayuntamientos".

Unos recursos que "merecemos, porque no es justo que tengamos ahora que afrontar situaciones que no hemos creado". Y, por otro lado, "porque queremos mejorar la vida de los ciudadanos y nuestros servicios públicos. Queremos que la gente en nuestras ciudades viva mejor y, para que vivan mejor, evidentemente tenemos los ayuntamientos que contar con los recursos necesarios para no cargar de las espaldas de los ciudadanos el coste de servicios que no tienen por qué asumir".