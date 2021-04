A veces la vida no es un camino de rosas para conseguir los sueños. A veces hay que esperar demasiado tiempo el momento perfecto, a pesar de que mueres de ganas por tocarlos. Se duerme poco para exprimir el tiempo porque, a veces, toca trabajar de muchas cosas para alcanzar sólo un oficio: la vocación.

Irene Flores ha peleado mucho y durante mucho tiempo para poder abrir cada día su peluquería canina. Desde bien pequeña sentía que su vocación era ésta, pero para abrir su negocio ha tenido que trabajar 15 años en la hostelería y 4 limpiando bloques y casas. "Esto mi pasión, soy la loca de los perros (risas). Esto no lo habría conseguido si no fuera por mi familia pero aquí estoy, plenamente feliz", declara la empresaria jerezana.

El pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, levantó por primera vez la cancela de la peluquería canina que lleva su nombre (en la avenida San Juan Bosco) y durante este mes se ha despertado cada día como la trabajadora más afortunada del mundo. “Para llegar aquí todo ha sido muy duro. A veces lavaba algunos perros en el patio de mi abuela porque me encanta, es que me encanta. He estado muchos años levantándome a las cinco para irme a limpiar y estudiando por las noches”, recuerda Irene, quien tiene un título que certifica sus conocimientos en peluquería canina y además es especialista en perros de agua.

“He sobrevivido el último año y medio base de mucho café y Red Bull. Ha sido difícil, muy cansado y a veces no tenía ni tiempo para comer... Pero sin duda ha valido la pena”, reconoce la empresaria, madre de un niño y una niña. “En este mes que llevo abierta no esperaba que tanta gente viniera, ahora soy la mujer más feliz del mundo”, subraya Irene emocionada.