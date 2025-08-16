Pepco cierra dos de sus tiendas en Jerez
La multinacional mantendrá en funcionamiento otras dos
El nuevo McDonald's ya tiene fecha de apertura y busca a 30 personas para su plantilla
Antes de cumplir su segundo aniversario, la tienda Pepco del centro de Jerez ha cerrado sus puertas esta misma semana. Las instalaciones que anteriormente albergaron Lefties, vuelven a quedarse vacías. La multinacional ha decidido también clausurar su sede de Carrefour Sur, dentro de los recortes que ha comenzado a ejecutar recientemente y que afectan a un total de diez tiendas en España.
Tal como puede leerse, en el único cartel que ahora puede verse en la tienda de la calle Honda, a partir de este lunes 17 de agosto, Pepco sólo atenderá en el centro comercial Carrefour Jerez Norte y en su sede de Luz Shopping.
Pepco se presenta en su web como "uno de los principales minoristas europeos, que ofrece ropa para toda la familia y productos para el hogar a precios asequibles". Su expanción comenzó "hace más de 20 años y ahora contamos con miles de tiendas en toda Europa".
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por quantica