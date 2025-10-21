El periodista Salvador Gutiérrez ofrece en Jerez la controvertida conferencia 'Periodismo recalcitrante: ¿la Iglesia perseguida en los medios?'

La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) vuelve a celebrar su tradicional ciclo de conferencias en el Auditorio Juan Pablo II del Obispado de Jerez. Un nuevo curso que este año abrirá el periodista jerezano Salvador Gutiérrez Galván con la conferencia ‘Periodismo Recalcitrante, ¿La Iglesia perseguida en los medios?’ que tendrá lugar el próximo miércoles, 22 de octubre, a las 20:00 horas.

Con una reflexión valiente y personal, Gutiérrez analizará el tratamiento informativo que los medios generalistas, incluyendo prensa, radio, televisión e internet, dan a la fe católica. Su intervención abordará la creciente deserción informativa que, en las últimas décadas, ha relegado la presencia de la Iglesia en el discurso mediático. Sus reflexiones estarán respaldadas por datos y estudios recientes elaborados por entidades como el Observatorio sobre la Intolerancia y la Discriminación contra Cristianos en Europa, Ayuda a la Iglesia Necesitada y el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia.

Salvador Gutiérrez Galván es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad CEADE. A lo largo de su carrera ha trabajado en medios como Diario de Jerez, TVE, Cadena SER y Canal Sur Radio y Televisión. Actualmente dirige Jerez TV Academy, un proyecto dedicado a la formación de periodistas recién licenciados en técnicas de comunicación y posicionamiento frente a la cámara. Como reportero, ha cubierto numerosos acontecimientos de relevancia nacional e internacional, entre ellos la desocupación del islote de Perejil (2002), los atentados del 11-M en Madrid (2004), el funeral del Papa Juan Pablo II desde Roma (2005) y la detención y posterior liberación del empresario español Javier Villanueva en Bolivia (2008).

Es autor de varios libros y documentales, entre los que destaca su obra más reciente, 'Padre Bicicleta', una película biográfica del sacerdote Luis Bellido Salguero. Salvador Gutiérrez es miembro de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España (UCIPE).

Para el secretario de la ACdP en Jerez, Manuel Gómez Ruiz, esta conferencia marca el inicio de un nuevo ciclo de encuentros con los que, un año más, la asociación reafirma su compromiso con la difusión y promoción de la doctrina social de la Iglesia. A través de estas actividades, la ACdP busca generar espacios de reflexión y diálogo sobre el papel de los cristianos en la vida pública.

Sobre la Asociación Católica de Propagandistas

La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) es una agrupación de fieles laicos unidos en su vocación de evangelizar la vida pública. Desde su creación en 1909, los miembros de la ACdP participan activamente en la sociedad, trabajando por hacer presente en todos los ámbitos el mensaje de Jesucristo y de la Iglesia.