La histórica ópera 'La forza del destino' se emitirá en Multicines Jerez

El barítono malagueño Carlos Álvarez interpretará el papel de Don Carlo en la ópera 'La Forza del Destino'

Desde el majestuoso escenario de la Wiener Staatsoper (Ópera Estatal de Viena), llega una de las óperas más intensas y grandiosas del repertorio: 'La forza del destino', en una producción monumental que une tragedia, amor, guerra y redención.

La grabación de 2018 se estrena este próximo jueves, 23 de octubre, en 60 cines seleccionados de España. En la provincia gaditana se proyectará en Cádiz (Mk2 Cinesur Bahía se Cádiz), Jerez de la Frontera (Multicines Jerez) y El Puerto de Santa María (Artesiete Bahía).

La proyección de la ópera 'La Forza del destino' en Multicines Jerez tendrá lugar este jueves 23 de octubre a las 20:15 horas. Las entradas tienen un coste de 8 euros.

La producción, recibida como un acontecimiento extraordinario, está compuesta por un elenco descrito por la crítica como “un equipo de ensueño”.

La imponente presencia escénica de Carlos Álvarez como Don Carlo encabeza el elenco compuesto también por la soprano Nina Stemme que ofrece una Leonora intensa y conmovedora, acompañada por Salvatore Licitra, en el papel de Álvaro.

Bajo la dirección musical de Zubin Mehta, la orquesta despliega una interpretación ágil y matizada, capaz de resaltar tanto la grandeza dramática como la sutileza lírica de Verdi.

La puesta en escena de David Pountney recrea con fuerza el tema central de la ópera: cómo el azar puede alterar irremediablemente el destino humano. Una escenografía imponente y simbólica reforzó la sensación de fatalidad, sirviendo de telón de fondo a los conictos de los protagonistas.

Esta producción operística, cantada en italiano con subtítulos en castellano, se distribuye en salas españolas gracias a Versión Digital. Forma parte de la serie de diez títulos escogidos de óperas grabadas desde los más prestigiosos teatros europeos que se proyectan por primera en cine.

Sinopsis

En “La fuerza del destino” de Verdi, una bala perdida mata accidentalmente al padre de una joven, desencadenando una cadena imparable de fatídicos malentendidos, persecuciones despiadadas y venganzas asesinas: más la fuerza del azar que del destino. Junto a la música celestial de la obra, es esta representación de la furia del azar, de esa fracción de segundo que puede cambiar la vida de las personas para siempre, lo que convierte a esta obra en una de las más fascinantes y desafiantes del canon verdiano

Ficha

Ópera Estatal de Viena

Duración: 161 min.

Cantada en italiano - Subt. Castellano

Año de grabación: 2018

Director de escena . David Pountney

Escenografía y Vestuario: Richard Hudson

Coreografía: Beate Vollack

Dirección audiovisual: Karina Fibich

Director Musical:Zubin Mehta

Orquesta de la Wiener Staatsoper

Reparto

Leonora: Nina Stemme

Don Carlo: Carlos Álvarez

Álvaro: Salvatore Licitra

Preziosilla: Nadia Krasteva

Marqués de Calatrava /Padre Guardián: Alastair Miles

Fra Melitone: Tiziano Bracci

Curra: Elisabeta Marin

Alcalde: Dan Paul Dumi