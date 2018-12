"No voy a permitir que se pierda un céntimo de la Junta para Jerez"

La alcaldesa, Mamen Sánchez, se muestra optimista. En esta entrevista, la regidora afirma que Jerez cuenta con “buenas expectativas” — “muchas más de las que había cuando llegué a la Alcaldía”, apostilla— . Vende, claro está, su gestión, especialmente actuaciones tan simbólicas como la plaza Belén.

Ahora bien, elude hablar de las elecciones municipales del 26 de mayo parafraseando a Winston Churchill —“nosotros gobernamos no pensando en las elecciones sino en las generaciones del futuro”, dice—, aunque reitera que ofrecerá a su gobierno la posibilidad de continuar en el próximo mandato.

Anuncia, además, que será exigente con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía: “No dejaré que se pierda un céntimo para Jerez”. Señala que tras Navidad el ejecutivo se planteará si elabora un nuevo presupuesto o prorroga el vigente tras el revés de la subida el agua, que provocará que haya que buscar dos millones de euros para compensar a Aquajerez.

Y, como es habitual, aprovecha cualquier hito para atacar al PPcon un paralelismo maniqueo: "Normalización tras el caos”.

–¿Qué destacaría de la gestión del gobierno en este 2018?

–Ha sido un año donde hemos trabajado mucho para que Jerez aproveche todas las oportunidades que se han presentado. Y creo que se están aprovechando; hay buenas expectativas, muchas más de las que había cuando llegué a la Alcaldía.

–¿Hay alguna acción de la que se sienta especialmente orgullosa?

– A veces, es tanta la gestión que es difícil recordarlo todo, afortunadamente. Lo mejor es haber situado a Jerez en el lugar que esta ciudad se merece. Ha sido importantísimo que hayamos tenido presupuestos inversores, que se estén mejorando los servicios públicos, que se hayan recuperado espacios como la plaza Belén, que se haya recibido una gran cantidad de dinero para planes de formación ... La ciudad ha pasado de un caos en la que no se aprovechaba nada a aprovechar las oportunidades.

– ¿Y qué podemos esperar de este gobierno en los meses que restan de mandato municipal?

– Muchas cosas. Hay una frase de [Winston] Churchill que yo utilizo de otra forma: Nosotros gobernamos no pensando en las elecciones sino en las generaciones del futuro de esta ciudad. Por eso, no tenemos inversiones cortoplacistas. Hablo, por ejemplo, de la licitación de las mejoras del complejo de Chapín, que no se verán hasta dentro de 18 meses o los 600.000 euros para mejorar la iluminación del centro que no se verá hasta el 31 de octubre. En cambio, otros gobiernos en los últimos cinco meses de mandato subieron las productividades de la plantilla municipal, se inventaron subvenciones que luego no tenían presupuesto y ofrecieron terrenos públicos a tres empresas distintas.

– ¿Y hay algún proyecto que ya sepa que no podrá ejecutarse?

– No vamos a paralizar nada. Vamos a seguir trabajando al mismo ritmo y con la misma dinámica. Por eso, no puedo decir que esto o lo otro no se hará.

– ¿Y qué espera de la oposición en estos meses?

– Lógicamente, la oposición tendrá que hacer su papel pero tengo claro que hay que diferenciar entre oposición y oposición. Hay algunos que siguen con la idea de mejorar Jerez y hay quienes en estos años solo han generado ruido y fango. El PP no sabe moverse en otra dinámica que no sea las fake news o la crispación. Es lo único en lo que se puede meter porque no puede hacerlo con nuestra gestión. ¿En qué se va a meter?. Nosotros hemos hecho oposiciones en el Ayuntamiento; ellos hicieron un ERE. Nosotros hemos traído autobuses nuevos; ellos trajeron unos de tercera mano. Nosotros vamos a tener un nuevo servicio de limpieza; ellos recortaron presupuesto y trabajadores. Nosotros municipalizamos servicios públicos como la ayuda a domicilio o el mantenimiento del alumbrado; ellos privatizaron el agua...

– ¿Intentará aprobar el presupuesto de 2019 en estos meses que quedan de mandato?

– Ese es un asunto que, cuando pase la Navidad, tendremos que ver. Lo tenemos todo preparado para presentarlo pero en el último pleno se rechazó la modificación de las ordenanzas fiscales del agua. Esto provocará que tengamos que buscar dos millones de euros para compensar a la empresa concesionaria y estos tienen que salir del dinero destinado para la inversión.

– ¿Se están planteando, por tanto, llegar a las elecciones con presupuestos prorrogados?

– Ahora mismo, tenemos en vigor un presupuesto que empezó a ejecutarse a mediados de julio. Además, hay que hacer otras modificaciones como la subida de los sueldos a la plantilla. Por eso le digo que hay que analizar si lo hacemos con nuevos presupuestos o con una prórroga. Pero inversiones hay y la ciudad no se va a parar. La decisión no está tomada.

– Habrá que buscar dos millones para compensar a Aquajerez...

– Nosotros no firmamos el contrato de la venta del agua. El PP tuvo 83 millones para invertir y ningún jerezano pudo disfrutar de una plaza nueva o de nuevos autobuses, que es en lo que se debería haber invertido ese dinero. Pero, aunque lo firmes o no, tienes una responsabilidad. Si alguien no quiere que la empresa no reciba el dinero porque esté cabreado por la privatización del agua, allá él. Yo nunca la hubiera privatizado pero la empresa tiene que cobrar y ese dinero, al final, tendrá que salir del Ayuntamiento, ya sea de las inversiones o de otro sitio. A nadie nos gusta aprobar una subida de tarifas pero está en un contrato y no aprobarla es irresponsable.

– Le pregunto por otra importante concesionaria, la de la limpieza y recogida de residuos. ¿El problema de la limpieza en Jerez se resuelve con más dinero?

– Más dinero traerá más personal y mejor maquinaria; además, es necesaria una gestión moderna. Lo que está claro es que, con el recorte que hizo el PP en el servicio, la ciudad no podía limpiarse.

– Jerez cuenta en la actualidad con más de 28.000 parados. ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento para bajar estas cifras?

– Cuando llegamos superábamos los 33.000 y en el mandato anterior se llegó a 36.000. Lógicamente hay que seguir bajando las cifras de ahí que hayamos apostado por concurrir a todos los planes de empleo, una decisión que ha permitido que en 2019 tengamos 11 millones de euros en formación para el empleo. Además, hemos conseguido que en este Ayuntamiento vuelva a haber oposiciones libres. Estamos atendiendo a las empresas que vienen porque necesitan terrenos para instalarse; y se están desbloqueando algunos terrenos de porque hay empresas de Jerez que quieren crecer.

– ¿Aprecia que hay movimiento empresarial en Jerez?

– Sí, lo hay. Hay empresas importantes que han abierto en Jerez o tienen terrenos para invertir. Empresas agroalimentarias, de generación de energía, nuevas tecnologías, de formación, hoteles ... Hay movimiento. También es muy importante el acuerdo de Autoridad Portuaria para que el uso de la estación de mercancías de Guadalcacín. Ahora bien, echo de menos que la recuperación económica llegue también al trabajador con unos contratos más seguros y largos en el tiempo.

– ¿Hay empresas interesadas en adquirir suelo industrial?

– Las hay. Estamos ultimando una web donde se pueda ver las parcelas de propiedad pública que todas las administraciones tienen disponible. También va a haber una plataforma donde se puede poner en valor las de propiedad privada.

– En este mandato se ha acometido la urbanización de la plaza Belén y ya se anuncia la del entorno de San Juan de los Caballeros. Sin embargo, la asignatura pendiente sigue siendo repoblar el centro. ¿Qué se está haciendo en ese sentido?

– Con la plaza Belén teníamos claro que nadie iba a ir a esa plaza ni ninguna casa que hay a su alrededor se iba a reformar si seguía el descampado que había allí. Por eso se hizo una apuesta por la plaza Belén. Y la Delegación de Urbanismo tiene previsto reactivar el registro de solares a partir de marzo por lo que ya se está poniendo en contacto con los propietarios de fincas y solares. Hemos hecho también una apuesta por el Museo del Flamenco, para lo que tuvimos que convencer a la Junta. Hay obras por hacer como la de San Juan de los Caballeros o la del Arroyo, cuya subvención aún tenemos pendiente de recibir pero estamos haciendo actuaciones en materia urbanística, cultural, museística y de movilidad para mostrar que fue un error que Jerez creciera expansivamente sin preocuparnos de lo que teníamos dentro.

– Todo apunta hacia un cambio de color en el Gobierno de la Junta. ¿Qué espera del nuevo ejecutivo andaluz?

– Qué se puede esperar de un gobierno de PP, Ciudadanos y Vox...

– Le pregunto por la relación institucional. ¿Cree que va a cambiar algo?

– Más que las relaciones institucionales, porque ya hemos visto al PP cuando gobierna, que vienen dirigentes y se saltan a los alcaldes. Lo que me preocupa son los programas vinculados a las políticas sociales y a la dependencia. Temo que hagan como Mariano Rajoy, vaciar de contenidos y de presupuestos esas políticas tan necesarias.

– ¿Cree, por tanto, que el Ayuntamiento de Jerez puede perder líneas de ayudas como, por ejemplo, el programa para barrios desfavorecidos?

– Este programa ya está aprobado y lo va a gestionar el Ayuntamiento, al igual que los planes de empleo. Eso no se va a perder. Me preocupa la política de cada día, las subvenciones y los pagos a la ayuda a la dependencia que nos ha permitido remunicipalizar este servicio. Y hay cosas que se han quedado en el aire porque no ha dado tiempo. Por ejemplo, se está buscando un espacio para un nuevo CADE (Centro Andaluz de Emprendimiento) o un centro de formación ocupacional. Hasta ahora ha habido colaboración con la Junta en muchas materias y voy a seguir tendiendo la mano y pelearé con quien sea.

– En cuanto al Museo del Flamenco, ya se ha firmado el convenio pero el PP ya ha anunciado que quiere cambiar el proyecto...

– El convenio está firmado y no hay que olvidar que es un proyecto con fondos europeos. Y este tipo de proyectos no son fáciles de cambiar; si se pierde tiempo se pueden perder los fondos.

– ¿Qué va a pasar con el Parque Tecnológico Agroalimentario?

– La sociedad está actualmente en una de las fases de la liquidación y estábamos a la espera de ver si sale adelante una propuesta. La Junta estaba dispuesta a quedarse con los edificios pero lo que pide es que no se le impute la deuda del parque por lo que se ha preguntado sobre ello al Ministerio de Hacienda. El gobierno socialista pensaba concurrir a la subasta si Hacienda daba su visto bueno.

– Me imagino que ya estará pensando en pedir una cita al que previsiblemente será el próximo presidente de la Junta, Juanma Moreno...

– Yo siempre digo lo mismo: a ver qué pasa porque es muy arriesgado no ya para el PP, que tenía a la extrema derecha metida dentro, sino a Ciudadanos, porque supone un verdadero replanteamiento de lo que defendía hasta ahora. Pero repito, aún no se sabe qué va a pasar. Hay que esperar pero ya le digo que esta alcaldesa va a pelear por cada uno de los proyectos de la ciudad. No estoy dispuesta a que se pierda un céntimo para Jerez.

– En las pasadas autonómicas el PSOE no fue la fuerza más votada. ¿Este resultado puede influir en las municipales de mayo?

– El PSOE ha ganado muchas veces en autonómicas y en generales pero no ha gobernado tanto tiempo en el Ayuntamiento de Jerez. No pienso que sean resultados extrapolables.

– ¿Ya está pensando en la lista de su partido?

– No. Hay mucho trabajo día a día como para pensar en eso ahora.

– ¿Repetirá su gobierno?

– Nadie me ha dicho que no, tampoco que sí... pero pienso que a este equipo hay que darle un margen de confianza para poder desarrollar otra legislatura.

– Le pregunto, para finalizar, por la controversia protagonizada por un miembro de su gobierno por usar un vehículo oficial para llevar a sus hijos al colegio. En el pasado pleno, se pidió su comparecencia y acabó hablando José Antonio Díaz...

– Si por algo me caracterizo es por dar la cara pero José Antonio [Díaz] me pidió que él mismo quería llevar el tema, entre otras cosas porque iba a presentar una denuncia en el Juzgado. Y en este caso, el abogado es el que le orienta sobre qué decir y qué no, sobre todo al haber menores implicados. Por eso no me voy a meter en ese tema.

– ¿Pero no censura el uso privado del vehículo oficial?

– Yo no puedo hablar porque hay cosas que ellos no han contado públicamente y que sí me han dicho personalmente. Fueron circunstancias muy excepcionales y sobrevenidas, pero es José Antonio Díaz quien debe decirlo. Yo podría salir diciéndole al PP: y tú más. Pero no soy alcaldesa para decirle a María José García-Pelayo y a Antonio Saldaña ‘y tú más’. Soy alcaldesa de Jerez para aprovechar una oportunidad preciosa para poner en valor esta ciudad y trabajar por los jerezanos.