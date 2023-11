Un mastín ataca a un niño de 6 años en Jerez

Un niño de 6 años ha sufrido una grave herida tras ser atacado por un perro el pasado viernes en Estancia Barrera. El animal, un mastín cruzado con un malinois, se abalanzó contra el niño cuando éste se encontraba jugando al escondite con otros menores en la calle.

A pesar de que iba atado y con su dueña, el animal tiró al niño al suelo y le mordió junto al cuello, a escasos centímetros "de las arterias", cuenta su madre Loli Argudo, aún nerviosa a pesar de los días que han pasado ya. "Su primo, que tiene 7 años, empezó a darle patadas al perro y el animal le tiró al suelo encima de mi hijo. Fue entonces cuando, al parecer, la dueña logró quitar al animal. Yo no estaba delante, pero es lo que me han contado", explica.

Tras el ataque, "me avisaron y cuando me acerqué no veía nada porque Jesús tenía una sudadera oscura. Fue al quitársela cuando cayó algo al suelo, pensé que era una hoja pero en realidad era un trozo de carne de mi hijo". "Yo estaba nerviosa, gritando, mi hijo pálido... No atinaba a nada y fue una compañera la que nos abrió su coche y nos fuimos corriendo para Asisa", recuerda, con la voz entrecortada.

Tal como detalla, el animal le causó a su hijo una herida de un par de centímetros de ancho pero "lo grave es la profundidad, tiene como cinco centímetros". "El médico me ha dicho que hemos tenido mucha suerte porque si le muerde un poco más para el lado, le podría haber seccionado las arterias. No quiero ni pensarlo", lamenta esta madre.

Loli Argudo, muy conocida en la ciudad por presidir una asociación Alalá y tras haber sido Cartera Real en Jerez en las pasadas Navidades, ha presentado la correspondiente denuncia por los hechos. "La dueña del perro me dijo que el animal tenía chip y vacunas pero no es cierto, no tiene nada", afirma.

De momento, "el animal debe permanecer en cuarentena pero sigue con la dueña porque nadie lo ha recogido. No sé nada más por parte de Medio Ambiente ni de la Policía Local, que sólo estuvieron aquí preguntando qué había pasado", asegura la madre del pequeño, que ya ha puesto el asunto en manos de un abogado.

"Además, me he enterado de que no es la primera vez que muerde, también mordió a una vecina en la mano porque me lo ha contado y he visto la marca, pero ella no denunció", lamenta, criticando que el animal fuese sin bozal "cuando la dueña no puede controlarlo".

La propietaria del perro ha intentado ponerse en contacto con Loli Argudo, "pero ha hablado mi madre con ella, yo no quiero saber nada, me mintió cuando dijo que el animal tenía todas las vacunas".

Recuperación del pequeño

Desde que ocurrieron los hechos, el pequeño Jesús no acude al colegio, "por miedo a una infección, ya que tiene una herida abierta". "No se puede cerrar con puntos, tiene que ir cicatrizando de dentro para fuera. El pobre lo está pasando fatal porque para curarlo le meten todos los días gasas con antibiótico en la herida", narra su madre.

El pequeño tiene ahora un profesor particular de apoyo hasta que pueda volver al colegio. "Se lo he puesto para que no pierda clases pero tengo que decir que las monjitas de su colegio, Madre de Dios, se están portando genial y me preguntan qué necesita. Incluso, lo atenderá la psicóloga cuando vuelva al colegio".

Por si esto fuera poco, "el niño está traumatizado por lo ocurrido, llora por las noches, grita dormido, del miedo que tiene". "Y yo estoy tomando pastillas para dormir porque estoy con los nervios fatal", detalla. "No quiero que algo así vuelva a pasar en Jerez, no quiero que otro niño pase por lo que está pasando mi hijo ni que otra familia se vea en mi situación", recalca Loli Argudo.