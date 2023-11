Una rata muerde a un niño de un año mientras dormía en La Granja en Jerez

Una vecina de La Granja acudió el pasado viernes a Urgencias del Hospital de Jerez con su pequeño de un año de edad tras sufrir el mordisco de una rata, según asegura su madre Carolina. La joven vive en la plaza Grazalema pero la noche del suceso decidió irse a casa de sus padres a dormir, concretamente a un bajo de la plaza Ronda, ubicado también en La Granja.

“Mi vecina había hecho unas obras y me había entrado agua en el baño, así que decidí irme a casa de mis padres para estar más tranquila”, relata Carolina. “Acostamos al pequeño en la cama de abajo y sobre las once y media escuché a mi Curro dar un chillido grandísimo y se puso a llorar”, recuerda. “Cuando lo cogí le vi la nariz llena de sangre y, en ese momento, entró mi padre en la habitación y salió deprisa diciendo que iba a buscar un palo y que no saliera”, asegura Carolina.

Ella no sabía qué estaba pasando y se quedó limpiando la nariz del pequeño pensando que tenía una mosqueta. “Mi padre me dijo que había salido una rata de la habitación, que pasó entre sus piernas, y ya fuera la mató con ayuda de mi marido. Fue entonces cuando me di cuenta que el sangrado de la nariz era por fuera y vi los dos dientecitos perfectamente marcados. Mi padre no tenía dudas de que era una mordedura de la rata, aunque afortunadamente no era profunda”, asegura la madre del pequeño de un año.

Al entender lo que había pasado acudieron a Urgencias, donde le pautaron antibióticos y una crema, “ya que era muy pequeño para vacunarlo”. “Cuando llegué y conté qué había pasado me preguntaron si yo lo había visto pero después salió otro sanitario y confirmó que se veían los dientes clavados”, explica esta vecina de La Granja. “Menos mal que ha sido algo superficial y se le están curando bien y sin infecciones”, añade, señalando que el roedor “se debió asustar con el grito y por eso, afortunadamente, no ha sido más grave”.

Asegura que, tras lo ocurrido, “el Ayuntamiento ha estado fumigando árboles y alcantarillas porque aquí en La Granja hay muchísimas ratas. El problema es que las ratas no están ahí, están debajo de los bloques, en las cañerías”. Por eso reclama una actuación en profundidad con el objetivo de evitar que alguien más tenga algún incidente similar. “No pararé hasta que sea así. Mi madre escucha perfectamente a las ratas encima del techo de su cuarto de baño y una vez en un atasco metieron una cámara y vieron la cantidad tan horrible que había debajo del bloque”, denuncia.

Por su parte, el Ayuntamiento de Jerez ha aclarado de que no ha fumigado, sino que realizó una desratización los pasados días 2 y 3 de octubre en La Granja, sin que los resultados evidenciaran problemas allí”. Se trata de los trabajos de prevención que desde Medio Ambiente se realizan de forma habitual.

Igualmente, desde el gobierno local aseguran que “no constan denuncias por presencia de roedores en esta barriada, salvo la incidencia del administrador de este bloque a través de la APP Jerez Actúa, ante la cual se pusieron cepos en la zona justo al día siguiente”.