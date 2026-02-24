Persecución policial por las calles del centro de Jerez

Una persecución policial por el centro de Jerez este lunes por la noche se saldó con un herido y varios daños materiales, especialmente en la calle Évora.

Según testigos presenciales, sobre las 21,10 horas, un coche blanco marca Mercedes Benz entró a gran velocidad desde Las Angustias hacia la calle Évora llevándose por delante todo lo que encontraba. El conductor venía huyendo de las fuerzas de seguridad y terminó empotrándose contra un pivote de la vía que conecta con Medina.

Por el camino, fue arrasando con vallas de comercios, maceteros y demás, e hirió a un hombre en una pierna. El conductor salió huyendo del lugar de los hechos, sin que se conozca de momento si fue detenido o más datos del suceso.