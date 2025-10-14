El personal de Neurología e Ictus del Hospital de Jerez, “a punto de explotar” por la sobrecarga de trabajo

“Estamos cansados”. Así resume un sanitario de la Unidad de Neurología e Ictus un servicio que arrastra, según indican los profesionales, años de recortes y falta de recursos.

Hace unos días, CCOO puso el foco en la Unidad de Neurología, “donde debería de existir una plantilla estable de dos TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería) en el turno diurno y dos en el turno de noche, y en numerosos turnos se queda un único profesional tanto de día como de noche”. La organización lamentaba que hay una tendencia en “normalizar” esta falta de profesionales, con la “autocobertura” de los trabajadores.

“La situación es que desde que el año pasado se cambió la ubicación porque no había, y sigue sin haber, neurólogos para hacer guardias, estamos al lado de la UCI para que los intensivistas se hagan cargo de la unidad de Ictus a partir de las 15 horas. Neurología y Unidad de Ictus es lo mismo, el mismo personal se hace cargo de las dos. Neurología tiene 10 camas y la Unidad de Ictus 4, donde están los enfermos monitorizados como en una UCI”, detalla un sanitario.

“Hay noches que un enfermero tiene que trasladar, con el único celador, a un paciente para una prueba, por ejemplo, y se queda el otro enfermero y dos TCAE para los 13 pacientes restantes. La gente está sobrecargada. Durante las 24 horas del día, el paciente con ictus necesita ir monitorizado a cualquier prueba y necesita la supervisión de un profesional TAC, RMN, RX...”, critica un profesional de la Unidad. Nadie quiere hacer público sus nombres por “presiones”, pero el sentir de la plantilla es el mismo. “El problema en el Hospital de Jerez es que se han eliminado los retenes y cuando falta personal tiran del personal con la ‘auto cobertura’. Pero cuando es un imprevisto de ese día, e incluso a veces se sabía con antelación y no se cubre, la planta se queda sin ese personal que normalmente es el TCAE”, señalan, remarcando que tanto Enfermería como facultativos, “están a punto de explotar” por la “sobrecarga” de trabajo.

En la Unidad de Ictus añaden que el neurólogo sólo está de turno de mañana (de 8 a 15 horas) de lunes a viernes: “No hay ni fines de semana ni festivos”. En este sentido ya el área sanitaria informó de que los facultativos de la Unidad de Cuidados Intensivos se encargaban de la asistencia antes de la creación de la Unidad de Ictus "a tiempo completo y, por tanto, con dilatada experiencia en el tratamiento temprano", si fuera necesario la atención al paciente.

Cabe recordar que en diciembre de 2024, el Hospital procedió a reubicar su Unidad de Neurología (antes situada en el edificio Materno-Infantil) a un espacio disponible junto a la Unidad de Cuidados Intensivos, en el Hospital General, y que ya ocupaba anteriormente. Desde el SAS apuntaron a que la medida “facilitaría el trabajo coordinado entre ambos servicios, además de buscar soluciones para una mejor atención de los pacientes”.

El SAS subrayó en un comunicado que la Unidad de Ictus mantendría “sus propios profesionales de enfermería, sin perder ningún recurso ni material ni de personal”. En cuanto a la atención médica a los pacientes neurológicos, “ésta continuará cargo de especialistas en Neurología; siendo la atención para los pacientes de la Unidad de Ictus a cargo de un equipo multidisciplinar, en el que participan, entre otros, especialistas de Medicina Intensiva”.