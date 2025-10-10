CCOO denuncia que se han presentado "dimisiones" en el Hospital por la falta de personal

CCOO denuncia que la "precariedad en la contratación de profesionales es una realidad cada vez más acusada" en el Hospital de Jerez. "Categorías esenciales como TCAE o Enfermería cuentan con contrataciones mínimas, mientras que, en otras como los Técnicos Especialistas de Laboratorio, la contratación es prácticamente inexistente", critica.

El sindicato pone el foco en la Unidad de Neurología, "donde debería de existir una plantilla estable de dos TCAE en el turno diurno y dos en el turno de noche, y en numerosos turnos se queda un único profesional tanto de día como de noche". La organización lamenta que hay una tendencia en “normalizar” esta falta de profesionales, con la “autocobertura” de los trabajadores.

"Probablemente para los que nunca han trabajado de noche en una planta de hospital, no parezca alarmante la falta de profesionales", y por ello CCOO "aclara" algunas de las funciones que se realizan en esta planta compuesta de 10 pacientes y 4 de la unidad de Ictus: "Movilización y aseo de los pacientes: muchos enfermos que por prescripción médica deben levantarse unas horas al día, y no pueden hacerlo. Lo que genera malestar en las familias y un sufrimiento añadido a los propios pacientes. En el turno de noche si se produce un 'código ICTUS', el planteamiento es todavía más desalentador, ya que estos pacientes son trasladados desde urgencias y requieren cuidados especiales por parte de un enfermero y un TCAE durante un tiempo prolongado, sin añadirle que en multitud de casos los pacientes pueden presentar agresividad derivada de su patología. Dejándose en este caso el resto de los pacientes desatendidos", explican.

"A estas situaciones debemos añadir cuando los profesionales deben hacer los cambios de habitación necesarios para poder garantizar la intimidad de los pacientes terminales y proporcionar una 'muerte digna'. Todas estas situaciones se llevan prolongando mucho en el tiempo, con trabajadores cada vez más agotados por una sobrecarga más que evidente, y por una dejadez de la administración que es conocedora de estas situaciones", alerta el sindicato.

Como indica CCOO, "la falta de personal no se limita a Neurología, unidades como la de Cirugía o UCI, presentan problemas similares, hasta el punto de que en los últimos días los supervisores de ambas unidades han presentado su dimisión ante la impotencia e insostenibilidad de la situación".

Desde CCOO "defendemos el compromiso de unos profesionales que intentan por encima de sus posibilidades proporcionar una asistencia digna y de calidad a los pacientes. Y exigimos a la Dirección un compromiso claro y eficaz para solucionar lo antes posible estas situaciones, que asuma su responsabilidad y garantice personal suficiente en beneficio de la seguridad de los pacientes y de la dignidad de los trabajadores".