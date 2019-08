50.000 personas pidieron en Jerez la absolución de Pedro Pacheco

Pocos días después de conocerse la sentencia del TSJA contra Pedro Pacheco en la que le condenaba a seis años de inhabilitación por desacato, sustentado en la famosa frase la justicia es un cachondeo, además de anular el derribo del chalé de Bertín Osborne, se convocó una gran manifestación a la que concurrieron más de 50.000 personas. Sobre todo tuvo un carácter popular sin que destacara ningún color político, excepto el lógico protagonismo de los Andalucistas de Pedro Pacheco, o de otra índole. Jóvenes, mayores, todos con una proclama: demandando: la libertad de expresión y que criticar a los jueces no se considerara un delito cuando el régimen democrático. En esa heterogeneidad de la marcha se dejaron ver muchas representaciones de la vida social, económica y sindical de la ciudad en un explícito apoyo de la libertad y absolución del entonces alcalde, que no asistió y siguió todo su desarrollo en los Montes de Propios, a donde se retiró. El baile de cifras fue el habitual, según las fuentes que se consultaran, pero Diario de Jerez hizo su propio cálculo aforando los espacios. La manifestación, que muchos calificaron de histórica, recorrió gran parte del centro urbano y todas las calles, junto a las avenidas, que conducen hasta el edificio de los juzgados donde concluyó la protesta con diferentes intervenciones y la entrega en el Juzgado de Instrucción número 3 de un escrito, para que fuera elevado al TSJA, pidiendo la absolución de Pacheco.

La sentencia se conoció días antes, un 10 de diciembre de 1986, causando gran “estupor”. Nadie en Jerez ni en Andalucía, aplaudió la dura sentencia dictada por el alto tribunal andaluz que le acusó de un delito de desacato a la autoridad, dos meses de arresto mayor, y lo más importante, inhabilitación absoluta de seis años y un día. Todo esto sucedía en puertas de unas elecciones locales, que estuvieron marcadas por este asunto dado que se elevó recurso de Casación al Supremo y cuyo dictamen no se preveía inminentes. El ex alcalde, que fue reelegido en el cargo. El Supremo anuló la sentencia del Superior de Andalucía y consideró que no hubo delito de desacato, por lo que quedaba sin efecto la inhabilitación.

Empieza el desmontaje del viejo Teatro Villamarta

Fueron los primeros pasos del desmontaje interior del Teatro Villamarta, que permanecía cerrado y que por iniciativa municipal empezó su transformación para transformarlo en lo que hoy en día es. El trabajo se adjudicó a la empresa Mzov por un precio de 824 millones de pesetas y un plazo de ejecución de 23 meses. En la imagen, operarios retirando las butacas que fueron eliminadas por su pésimo estado a causa de las termitas.