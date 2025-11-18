Muere Álvaro Domecq | Pesar en la Real Escuela de Arte Ecuestre por la muerte de su fundador

La noticia del fallecimiento de Álvaro Domecq ha teñido de luto la Real Escuela de Arte Ecuestre, que fundó hace 52 años y donde, tal y como reconocía su director, Rafael Olvera, "iba más allá de la institución". Olvera ha lamentado la muerte del ganadero y rejoneador jerezano, una persona "cuya figura trascendía mucho más de lo institucional y personal".

Para el máximo responsable de la institución, "Álvaro Domecq está muy presente en el día de la Escuela, y además era una persona muy querida, un maestro para todos, entre otras cosas porque fue él quien instruyó y trabajó con la mayoría de jinetes".

El director de la Real Escuela asegura además que "su espíritu permanecerá para siempre en la Real Escuela", destacando el picadero que lleva su nombre y el busto que antecede la entrada al mismo, que fueron inaugurados hace cuatro años, concretamente en mayo de 2021.