Crean una petición en Change.org para que la Cabalgata de Jerez regrese al centro

La Cabalgata de los Reyes Magos de Jerez repetirá el mismo itinerario empleado en la edición anterior rehusando así, por segundo año consecutivo, el recorrido tradicional que discurre por el centro histórico de la ciudad.

El trayecto que la comitiva real hará el próximo jueves 5 de enero de 2022 será el siguiente: Ifeca, parque González Hontoria, avenida Álvaro Domecq, avenida del Ejército, avenida de Europa, avenida Fernando Portillo, avenida de Arcos, avenida de Lola Flores, calle San Marino, avenida de Europa, avenida del Ejército y parque González Hontoria por la puerta de la Fuente Cibernética, para llegar, de nuevo, a Ifeca.

El cambio de la ruta del año pasado se debió al Covid-19 y, el mantenimiento de la misma para la edición de 2022 se debe, según apunta el gobierno Local y, entre otras cuestiones, "para evitar aglomeraciones en el centro".

Pese a que Sus Majestades visitarán enclaves céntricos e históricos de Jerez y realizarán desplazamientos en coches de caballos entre el Alcázar, la calle Larga y los Claustros de Santo Domingo, el nuevo recorrido de la Cabalgata de los Reyes Magos no convence a muchos vecinos de la ciudad.

"La costumbre ya es ley"

Una de ellos es Luisa Márquez que en Change.org, la mayor plataforma online de peticiones del mundo, ha registrado una iniciativa con el siguiente ruego: "La Cabalgata de Jerez debe volver al centro".

En su demanda, Márquez explica que "nuestro Ayuntamiento ha decidido que la Cabalgata de Jerez no va a pasar por nuestro precioso casco histórico. Y yo me pregunto, ¿con quién lo han consensuado? O es que los jerezanos no tenemos nada que decir a esto".

Lo cierto es que, desde que el gobierno Local desvelara el recorrido de la Cabalgata de Jerez, las reacciones de los usuarios de las principales redes sociales no han dejado de sucederse, bien para criticar la decisión o para alabarla.

Sin embargo, Luisa Márquez considera que la Cabalgata de Jerez es una "tradición que lleva desde 1926 trayendo sus carrozas al centro de Jerez, recorriendo las principales calles de nuestro centro. Ahora, la tradición se la salta un gobierno que decide por los jerezanos, saltándose una costumbre que es ya ley".

La responsable de esta iniciativa en change.org añade que "el año pasado fue el covid la justificación, aunque no evitó las aglomeraciones; pero este año, la cabalgata debe volver al centro y así debemos pedirlo los jerezanos si no estamos de acuerdo".

"Este es el motivo de la recogida de firmas, que nos tengan en cuenta en temas que pertenecen a los jerezanos", concluye en su petición Luisa Márquez.

La solicitud se activó a última hora del martes 20 de diciembre y ya acumula medio centenar de apoyos; si alcanza la centena de adhesiones aparecerá entre las peticiones más recomendadas por Change.org.

Una de las firmantes explica el por qué de su voto afirmativo: "porque nuestros comercios del centro lo merecen y Jerez también".