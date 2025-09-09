El pianista jerezano Gorka Plada-Girón obtiene el segundo premio en el concurso mundial de piano Bartók 2025

El pianista jerezano Gorka Plada-Girón ha logrado el segundo premio del prestigioso Bartók World Competition 2025 celebrado en Budapest, un certamen donde se dan cita las promesas mundiales del piano y que organiza cada año la Liszt Academy de la capital húngara. El jerezano compartió el segundo premio con el húngaro Ildikó Rozsonits mientras que el primer premio fue para el pianista coreano-alemán Jeonghwan Kim.

En la final, celebrada el pasado domingo día 7, Plada interpretó el Concierto para piano número 3 del compositor húngaro Béla Bartók. Previamente a esta actuación, el pianista tuvo que participar en varias rondas previas de un certamen donde compitieron representantes de 19 países. Así, en las preliminares interpretó piezas de Domenico Scarlatti, Bartók y Franz Liszt y en la semifinal, de Bartók y Beethoven.

Gorka Plada (Jerez 2002) inició sus estudios musicales en el Conservatorio de Música Joaquín Villatoro de Jerez. Ha actuado en salas como el Concertgebouw de Ámsterdam, el MuTh de Viena, el Alte Aula de la Universidad de Heidelberg, el Centro de Música de Budapest y la Sala de Cámara de la Filarmónica de Berlín, donde ha colaborado regularmente con miembros de la Academia Karajan. En este 2025 formó parte del Festival Campus Ensemble del Heidelberger Frühling, donde actuó como pianista y clavecinista, además de contribuir como comisario.

Actualmente reside en Berlín donde está cursando su licenciatura en la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlín con Eldar Nebolsin gracias a una beca de la Fundación Alexander von Humboldt. Anteriormente, estudió en la Escuela Yehudi Menuhin con Marcel Baudet.

Ha trabajado con músicos como Stefan Dohr, Valeriy Sokolov, Vera Martínez Mehner, Abel Tomàs Realp y Thomas Carroll. En 2023, colaboró en la grabación de un CD para Resonus Classics, con obras de cámara de Brahms y Hindemith, que se publicó en junio de 2025. También en 2023, Gorka recibió el premio Steinway Förderpreis en Berlín por uno de sus recitales.