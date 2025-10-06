Pie de Página celebra el éxito del I Certamen de Poesía Infantil 'Versos al vuelo. Poemas al gorrión' de Jerez

La Asociación Cultural Pie de Página celebró este pasado sábado, en el marco de la Feria del Libro de Jerez, la entrega de premios del I Certamen de Poesía Infantil 'Versos al vuelo. Poemas al gorrión', una iniciativa que ha superado todas las expectativas al reunir más de un centenar de poemas presentados por escolares de la ciudad.

El acto, que tuvo lugar en la Sala Refectorio de los Claustros de Santo Domingo, contó con la presencia del delegado de Cultura, Francisco Zurita Martín, quien destacó la labor que Pie de Página viene desarrollando desde su refundación, impulsando la poesía y la creación literaria entre públicos de todas las edades.

Los jóvenes autores Thiago Guede, Ainara Gata, Fernando Lozano, Chloe Celdrán, Eloísa Cazalla, Daniel Becerra, Sara Gabella, José Guede, Miguel Luis Caballero y Anna Padina fueron distinguidos por sus poemas dedicados al gorrión, símbolo de sencillez, libertad y belleza cotidiana.

La Asociación ha querido expresar su reconocimiento y gratitud a las familias que acompañaron a los pequeños autores en el acto, así como al profesorado de los distintos centros escolares que ha animado, orientado y motivado al alumnado a participar. Su implicación demuestra —según subraya la entidad— “la importancia del trabajo conjunto entre escuela, familia y comunidad cultural para hacer de la poesía una herramienta viva dentro del proceso educativo”.

El presidente de Pie de Página, Francisco J. Márquez, destacó la “profunda satisfacción por la extraordinaria acogida del certamen, que demuestra que la poesía sigue viva y que los niños y niñas de Jerez tienen mucho que decir con su sensibilidad y su imaginación”.

“Actividades como Versos al vuelo —añadió Márquez— no solo ayudan a sembrar el amor por la poesía y la literatura, sino que contribuyen también a formar ciudadanos comprometidos con los valores humanistas, la empatía y la creatividad. Además, ponen en valor el peso pedagógico de la poesía dentro del currículo, como medio de expresión emocional y de desarrollo del pensamiento crítico”.

El certamen 'Versos al vuelo. Poemas al gorrión' forma parte del proyecto PoesíActúa, financiado por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, dentro de su línea de apoyo a iniciativas culturales que promueven la participación ciudadana y el fomento de la lectura.

Este proyecto se integra en la línea de trabajo que Pie de Página desarrolla para fomentar la lectura, la escritura y la expresión artística entre los más jóvenes, convencida de que la palabra poética es una herramienta de libertad, educación y convivencia.