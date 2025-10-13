El pintor jerezano David Saborido, en la Fiesta Nacional Española en Viena
El artista ha sido invitado a dicha recepción por su participación en exposiciones en Austria
El jerezano David Saborido participará en la Feria de Arte Internacional Art The Hague, en La Haya
El pintor jerezano David Saborido ha sido invitado por la Embajada Española en Austria a celebrar el día de la Fiesta Nacional Española en Viena y a la recepción que con tal motivo tuvo lugar el pasado 10 de octubre. El artista ha participado recientemente en la Feria de Arte Internacional Art The Hague, en La Haya, a través de la Galería Kramer en Viena, que le representa en Austria, Alemania y parte de Europa. A su vez, la Galería Kramer inauguró su nueva temporada 2025/26 con una exposición colectiva, en la misma galería vienesa, el pasado 18 de septiembre, en la que participó Saborido con algunas de sus obras.
La invitación desde la Embajada cierra así una interesante temporada trabajando con la galería Kramer, en la que ha vendido numerosas obras.
