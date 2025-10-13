El pintor jerezano David Saborido, en la Fiesta Nacional Española en Viena

El pintor jerezano David Saborido ha sido invitado por la Embajada Española en Austria a celebrar el día de la Fiesta Nacional Española en Viena y a la recepción que con tal motivo tuvo lugar el pasado 10 de octubre. El artista ha participado recientemente en la Feria de Arte Internacional Art The Hague, en La Haya, a través de la Galería Kramer en Viena, que le representa en Austria, Alemania y parte de Europa. A su vez, la Galería Kramer inauguró su nueva temporada 2025/26 con una exposición colectiva, en la misma galería vienesa, el pasado 18 de septiembre, en la que participó Saborido con algunas de sus obras.

David Saborido, junto a su galerista en Viena, Natalia Kramer (Kramer Gallery).

La invitación desde la Embajada cierra así una interesante temporada trabajando con la galería Kramer, en la que ha vendido numerosas obras.