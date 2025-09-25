Pizarro exige a Moreno Bonilla y a García-Pelayo que cumplan con los compromisos de la Junta sobre la A-2004

El vicesecretario general del PSOE de Cádiz y portavoz en la Diputación, Javier Pizarro, acompañado por la diputada provincial Carmen Collado y el secretario general del PSOE en Jerez y portavoz municipal, José Antonio Díaz, han respaldado a la Plataforma A-2004 La Cartuja en su reclamación del cumplimiento inmediato de los compromisos adquiridos por la Junta de Andalucía para la mejora de esta carretera.

Los dirigentes socialistas han denunciado el "abandono histórico de la vía, un problema que se remonta al convenio de 2007 y que sigue sin resolverse, poniendo en riesgo la vida de miles de gaditanos". La A-2004, una "trampa de Inseguridad para 15.000 vehículos diarios que transitan por la misma", han expuesto. Una situación que Javier Pizarro ha calificado de "inaceptable pues la carretera A-2004 es una vía de competencia cien por cien de la Junta de Andalucía y no solo conecta Jerez con la AP-4, Cádiz o Sevilla, sino que sirve de entrada y salida principal a numerosas barriadas rurales y núcleos urbanos del término municipal de Jerez”.

“Esta carretera reúne muchas deficiencias para ser una zona de entrada a Jerez. Los vecinos están exigiendo seguridad para los viandantes y los vehículos en una vía que es una travesía y que carece de arcenes, iluminación, acerado o carril ciclo-peatonal, lo que representa un grave riesgo”, precisa.

El líder del PSOE ha subrayado que el estado de la carretera ha provocado “muchos accidentes, que en ocasiones quedan en un susto, pero que también han registrado víctimas mortales”.

Uno de los carteles reivindicativos de la carretera A-2004. / Vanesa Lobo

Exigencia presupuestaria para 2026

La Plataforma A-2004 La Cartuja, impulsada por asociaciones vecinales, reclama la mejora y ampliación de los primeros cuatro kilómetros de la vía. Pizarro ha recordado el compromiso público adquirido por el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, de incluir una partida en los Presupuestos de la Junta para 2026 con objeto de empezar los estudios y los proyectos de adecuación. Así, Pizarro, que se ha mostrado escéptico ante las promesas del PP en materia de carreteras, exige que “este compromiso se traduzca en hechos y no en un nuevo engaño, como el que ya ocurrió con la promesa del desdoble de la A-491 en Rota” y, en este sentido, ha advertido de que “si no hay partidas claras, las reclamaremos vía enmiendas a los presupuestos”.

“La Junta de Andalucía habitualmente no hace o no cumple lo que dice, por eso estamos haciendo una campaña desde el PSOE de Cádiz reivindicando la mejora de todas y cada una de las carreteras competencia de la Junta que se encuentran en un estado lamentable”, ha concluido.