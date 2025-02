Plaga de ratas "como conejos" en la barriada San Valentín en Jerez

Pasear por la barriada San Valentín a ciertas horas del día es temer que una rata te pase por los pies. Los vecinos ya no pueden más ante el aumento de roedores en la zona, un grave problema de salud que tiene a la barriada en vilo. "Desde hace meses hemos observado la presencia de ratas en la zona, pero en las últimas semanas hemos comprobado que la situación ha empeorado y se ha convertido en una auténtica plaga, lo que supone un riesgo significativo tanto para la higiene como para la seguridad de los vecinos", declara un vecino.

Según cuenta, "las ratas campan a sus anchas y entran en las viviendas sin impunidad, generando una sensación de miedo e inseguridad. Esta situación ya ha sido denunciada al Ayuntamiento, pero aún estamos a la espera de una solución. Pese a nuestras reiteradas quejas, hasta el momento no hemos observado medidas efectivas para erradicar el problema".

Desesperados, los vecinos hacen lo que puedan para tapar los boquetes que aparecen en las zonas ajardinadas, tapándolos con cristales y botellas. "Tememos que entren por la ventana y nos muerdan por la noche, la verdad", dice una señora, a lo que suma su marido: "También se meten en los coches y te parten los cables. Aquí se ven durante todo el día, pero sobre todo por las noches, y son como conejos".

Los vecinos tapan los boquetes con botellas. / Vanesa Lobo

Los vecinos de San Valentín hacen un gran esfuerzo por mantener las zonas verdes pagando a un jardinero que va a diario, y es que esta barriada tiene un problema: "Para algunas cosas nuestras calles son públicas y para otras, son privadas. Para lo que conviene al Ayuntamiento". "Si esto es privado que lo cierren, pero claro, aquí hay un colegio, una guardería y un instituto y todos pasan por aquí, ¿cómo va a ser privado?", pregunta una vecina.

"Yo vivo aquí, me asomo a la ventana y se ven que son como conejos. De un tiempo para acá ha aumentado mucho, ¿por qué será hija? Pero es que pasean por tus pies. Esto es una pesadilla muy gorda. Yo pongo una toalla en mi puerta para que no me entren. Todo esto se pone minado, y eso que han echado aquí a unos cuantos de gatos, pero que va... salen boquetes por todos lados. A ver si el Ayuntamiento nos echa un cable, porque está todo minado", relata una vecina del bloque 4.

"Antes de ayer fui a ver a un vecino que estaba malo y salía una de este bloque que se metió corriendo debajo de un coche que yo pensé que era hasta un gato, de lo grande que era, pero era una rata enorme. ¿Otra vez han abierto el boquete no Pepi?", le pregunta una señora del bloque 10 a su vecina mientras denuncia el problema del barrio. "Yo si me voy para dentro tengo que cerrar todas estas ventanas, porque pueden repechar. Bueno, y es que hasta hemos tenido fuego varias veces porque se meten ahí (señala una cajetilla de la luz en la entrada del bloque). En cuanto tú pasas por ahí y huele mal ya sabes que hay una rata muerta, y nos cuesta el dinero... Dos veces ha habido fuego porque se comen los cables, se nos va la luz... Y dentro de nada las cucarachas, que salen de las pocetillas como si fueran ramilletes. Mira, nosotros intentamos mantener la barriada bien porque somos los vecinos de siempre, pagamos sin poder con la pensión, pero si no se paga, ¿cómo estaría esto?", alerta la vecina del bloque 10.

Una vecina muestra los boquetes que aparecen a diario por donde salen y entran los roedores. / Vanesa Lobo

"Lucre se ha tenido que ir tres días a casa de la hermana porque le entraron en la casa. Y yo las escucho en el techo de mi cuarto de baño. Estoy harta de decirlo a todo el mundo. Pero las ratas entran por los problemas que hay en la calle", comenta una vecina que vive a escasos metros del instituto.

La comunidad vecinal considera que este problema ya pasa a ser una cuestión de salud pública y reclama la actuación del Ayuntamiento para erradicar una plaga que sólo puede ir a más sin medidas contundentes.