Este miércoles, el gobierno municipal presentará a distintas entidades de la ciudad una modificación del plan de movilidad que es una “actualización” del ya vigente en la ciudad desde principios de la pasada década. En este documento, se recoge la estrategia a seguir en los próximos años para mejorar el tráfico en la ciudad, aunque en él no se determinen actuaciones concretas.

El ejecutivo esbozó públicamente en la mañana de ayer algunos rasgos generales del documento, aunque declinó hacerlo público hasta que no lo conozca el órgano consultivo. En su diseño ha participado la firma granadina Contorno, que dirige el urbanista José Luis Cañavate, que ya elaboró la vigente planificación de movilidad.

Por lo apuntado por los concejales José Antonio Díaz (Urbanismo) y Rubén Pérez (Movilidad), se pretende que este documento sea una “hoja de ruta” hasta 2030 que permita la creación en la ciudad zonas de bajas emisiones, la habilitación de espacios peatonales, la ampliación de la red de carriles bici y la instalación de corredores exclusivos para el transporte público. Para llevar a cabo estos objetivos, el documento no fija actuaciones concretas, sino que los proyectos que se pretendan ejecutar durante los próximos años deberán adaptarse a estos objetivos.

Las estrategias del documento, cuyo texto no es definitivo pues se pretende que los colectivos hagan aportaciones, estaban ya marcadas a grandes rasgos en el plan de movilidad vigente que se esbozó para el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 2010 y luego se hizo documento independiente en 2011. En esta planificación, ya se hablaba de la necesidad de potenciar los modos de transporte colectivo y los modos de transporte no motorizados (fundamentalmente la bicicleta), mejorar la accesibilidad no motorizada al centro de la ciudad y de crear alternativas al paso de vehículos por el centro, el diseño de una política de creación de aparcamientos y la puesta en funcionamiento de grandes corredores peatonales.

Ahora bien, entre las novedades de esta planificación actualizada, según lo explicado por los representantes del gobierno, se encuentra que se pretende ahora profundizar en la mejora de la movilidad en las barriadas, en contar con un “capítulo específico” para el uso de la motocicleta y el ciclomotor y la incorporación del modelo de intervenciones urbanísticas ya realizadas en los últimos años en la ciudad (como es la reurbanización de la plaza de Las Angustias o de la calle Corredera y plaza Esteve, entre otras). Además, se ha tratado de actualizar el documento a la situación actual.

Según lo apuntado en la comparecencia pública, durante los próximos años se pretende reducir los tráficos en las barriadas (en el documento se denominan “unidades vecinales”) tratando de eliminar el paso de vehículos que no tienen como origen o destino estos enclaves sino que se dirijan a otros puntos de la ciudad. Para ello, se incide en la necesidad de ejecutar una jerarquización del viario de la ciudad, un objetivo ya planteado en el plan de movilidad vigente desde 2010.

También se prevé crear grandes corredores peatonales para “poder recorrer a pie grandes distancias”, completar la red de carriles bici extendiéndola no solo por toda la ciudad sino también por el extrarradio y realizando una mejora del transporte público.

Al ser preguntado sobre esto último, el edil de Movilidad señaló que la empresa municipal Comujesa continúa en proceso de estudio de una importante reestructuración del servicio público (la última remodelación de líneas data de 2013). Esta medida iría complementada por la creación de carriles exclusivos para el tránsito de autobuses o la instalación de dispositivos en los semáforos que prioricen el transporte público.

En el plan de 2010 ya se abordaba la necesidad de crear y potenciar los grandes intercambiadores de transporte que sirvieran para que el ciudadano dejara su vehículo particular y recurriera al transporte público para sus desplazamientos a determinados enclaves con gran presión de tráfico como pueda ser el centro de la ciudad.

Los ediles fueron ambiciosos en los objetivos del plan. Al respecto, Rubén Pérez dijo: “Jerez puede y debe ser el modelo de ciudad europea de los diez minutos, tenemos los mimbres para ello, ese es nuestro reto”.