Planes en Jerez del 7 al 10 de agosto: conciertos flamencos y fiestas en la zona rural

La artista Felipa del Morao será una de las participantes del concierto Viernes Flamenco con la Peña Tío José de Paula

Fiestas en la zona rural de Jerez

La Barca de la Florida, El Portal y Las Pachecas, en la zona rural de Jerez, acogen este fin de semana sus respectivas fiestas de verano. La Feria de La Barca de la Florida, ELA de Jerez de la Frontera, presenta una programación extensa de actividades festivas, culturales y deportivas variadas para todas las edades. Música de todos los géneros, flamenco, concursos, vaquillas y convivencias de personas mayores, mujeres y hombres forman parte de las actividades organizadas. Consulte aquó toda la programación de la Feria de la Barca.

Además, El Portal y Las Pachecas albergarán respectivamente su XLII Fiesta Popular y la Verbena de este año 2025. Para consultar cada una de sus agenda completas, consulte aquí.

Actividades en el Museo Arqueológico

El Museo Arqueológico celebra dos actividades esta semana gratuitas para todos los públicos. Por un lado, está previsto un Taller infantil con el título 'Un viaje a la prehistoria' a cargo de Abanta Educación para niños de 7 a 12 años para este jueves 7 de agosto a partir de las 11:00 horas en el Museo Arqueológico. El aforo es limitado se requiere cita previa llamando al 956 149560.

La otra cita programada es una visita teatralizada denominada 'Entre Sharish y Xerez' Será una experiencia para vivir y sentir el patrimonio gracias a la compañía De ida y vuelta. El evento comenzará este viernes 8 de agosto a las 21:00 horas en el Museo Arqueológico. También se requiere cita previa llamando al 956 149560.

Concierto de Wonderwall Dúo

El Jardín de Berta ofrece este jueves 8 de agosto la actuación de Wonderwall Duo, formado por José Manuel Peña y Fran Pena en Jerez hace ya algún tiempo y que realizan un recorrido sonoro por los clásicos del rock y del pop en inglés.

El backline principal está formado por dos guitarras acústicas. El repertorio está formado por temas de The Beatles, The Rolling Stones, Bowie, Pink Floyd, Simon & Garfunkel, The Mamas and the Papas, Crowded House, The Eagles, The Cure, Oasis, etc. El concierto arrancará a las 21:30 horas y la entrada tiene un coste de 10 euros.

Conciertos flamencos en la sala Quemá

La sala Quemá acoge este viernes 8 de agosto dos recitales por el 40 Día Internacional del Canto Gitano que se celebra en siete países, en 16 escenarios y con 50 artistas, bandas y grupos. En Jerez, la cita se organizará en la sala Quemá con las acxtuaciones de Amal, a las 20:00 horas, y con el húngaro Romano Drom, a las 21:30 horas.

La entrada constará de un donativo de 10 euros en puerta.

Viernes flamenco con la Peña Tío José de Paula

Los Claustros de Santo Domingo acoge una nueva cita de los Viernes Flamenco con la Peña Tío José de Paula este próximo 8 de agosto a partir de las 21:30 horas. Entre los artistas previstos en la extensa programación destacan Felipa del Moreno, Joselito Gálvez, Manuel Moneo, Fernando del Morao, Abraham 'El Zambo' y un fin de fiesta por Santiago con Tía Yoya, Tía Currita, Merci del Chícharo, La Majuma y Luisa Garrido. Las entradas anticipadas cuestan 15 euros con descuento 10 euros. El día del espectáculo tendrá un coste de 20 euros, 15 con descuento.

Exposición de José Luis Valverde

La exposición ‘Flores, vigilia y mesas parlantes: iluminaciones en torno a una vela’ del artista malagueño José Luis Valverde apura sus últimos días en la Sala Pescadería Vieja.

Valverde (Málaga, 1987), actualmente cursa un doctorado en Bellas Artes en la Universidad de Málaga, tras haber completado el Máster de Producción Artística Interdisciplinar en la misma universidad. Su trayectoria expositiva abarca tanto muestras individuales, duales o colectivas en espacios de relevancia. Entre sus exposiciones individuales destacan su actual exposición en Galería Barrera Baldán, Sevilla (2025), su participación en la exposición dual junto con Amara Toledo titulada ‘Un lugar donde los árboles lloran’ en la Galería Silvestre (Madrid, 2023-2024).

Horario de visitas: De martes a sábados, de 9 a 13.15 horas Domingos, festivos y lunes: cerrado Entrada libre hasta completar aforo.

Reunión de vehículos clásicos

Varias asociaciones de Jerez y el resto de la provincia de Cádiz se concentrarán este sábado 9 de agostgo a partir de las 19:30 horas de la tarde en Luz Shopping frente a Karting Jerez para pedir que la recuperación de la bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para los vehículos clásicos y que afecta en Jerez a unos 11.000 vehículos.

Además del acto reivindicativo, será una buena oportunidad para observar de cerca auténticas joyas de la automoción, tanto cocbes como motocicletas.